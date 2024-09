liveblog Krieg in Nahost ++ Sechs tote Geiseln im Gazastreifen geborgen ++ Stand: 01.09.2024 06:03 Uhr

Israels Militär hat nach US-Angaben die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen geborgen. Die große Polio-Impfkampagne im Gazastreifen läuft an. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Sechs tote Geiseln im Gazastreifen geborgen

Israels Militär hat nach US-Angaben die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen geborgen. Darunter befinde sich der amerikanisch-israelische Staatsbürger Hersh Goldberg-Polin, gab US-Präsident Joe Biden am frühen Morgen in einer Mitteilung bekannt.

"Heute Morgen haben die israelischen Streitkräfte in einem Tunnel unter der Stadt Rafah sechs Leichen von Geiseln geborgen, die von der Hamas festgehalten wurden", erklärte Biden. Darunter sei der US-israelische Doppelstaatler Hersh Goldberg-Polin. Seine Eltern hatten kürzlich auf dem Demokraten-Parteitag in Chicago an das Schicksal ihres Sohns erinnert.

Das israelische Außenministerium hatte kurz zuvor eine Erklärung der Angehörigen veröffentlicht, in der sie den Tod "ihres geliebten Sohnes und Bruders" bekannt gaben. Israels Armee hatte zuvor bekanntgegeben, dass sie während eines Einsatzes im Gazastreifen mehrere Leichen gefunden habe. "Zu diesem Zeitpunkt sind die Truppen noch in dem Gebiet im Einsatz und führen ein Verfahren zur Bergung und Identifizierung der Leichen durch, das mehrere Stunden dauern wird", hatte das Militär am Vorabend in sozialen Medien mitgeteilt.

Es war zunächst unklar, ob es sich um die Leichen von israelischen Geiseln handelt. Die Nachricht sorgte in Israel für Proteste. Nähere Details nannte die Armee auch am frühen Morgen zunächst nicht.

Der amerikanische Präsident Joe Biden bestätigte den Fund der Leichen vor Journalisten in seinem Heimatstaat Delaware. Sein Team sei mit Israel in Kontakt. Zurzeit könne er aber noch nichts zur Identität der Leichen sagen.

Der amerikanische Präsident Joe Biden bestätigte den Fund der Leichen vor Journalisten in seinem Heimatstaat Delaware. Sein Team sei mit Israel in Kontakt. Zurzeit könne er aber noch nichts zur Identität der Leichen sagen.

Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid warf Netanjahu daraufhin laut der "Times of Israel" vor, sich auf unbedeutende Themen zu konzentrieren, während "unsere Söhne und Töchter im Stich gelassen werden und in Gefangenschaft sterben". Tausende Menschen demonstrierten am Abend in Tel Aviv und anderen Orten in Israel für ein Abkommen zur Freilassung der Entführten aus der Gewalt der islamistischen Hamas.

Im Gazastreifen hat nach Angaben der Hamas-Regierung eine Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Vertreter des Hamas-Gesundheitsministeriums, des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA und von Hilfsorganisationen hätten die Polio-Impfkampagne gestartet, sagte Mussa Abed vom Gesundheitsministerium der islamistischen Hamas der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Kinder erhielten eine erste Dosis der Impfung im Nasser-Krankenhaus in der Stadt Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets.