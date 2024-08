liveblog Krieg in Nahost ++ Tote bei israelischem Angriff auf Hilfskonvoi ++ Stand: 31.08.2024 05:31 Uhr

Bei einem israelischen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi sind nach Angaben einer Hilfsorganisation vier Palästinenser getötet worden. Am Sonntag sollen die Polio-Impfungen im Gazastreifen anlaufen. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Vier Tote bei israelischem Angriff auf Hilfskonvoi

Polio-Impfungen sollen Sonntag starten

Am Sonntag sollen die Impfungen gegen Kinderlähmung im Gazastreifen Kriegsgebiet anlaufen. Alle Seiten haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hierzu "vorläufige Verpflichtungen zu sogenannten gebietsspezifischen humanitären Pausen" abgegeben. Gemeint sind damit begrenzte Feuerpausen.

Nachdem es kürzlich den ersten Fall von Kinderlähmung seit 25 Jahren im Gazastreifen gab, soll mit der Impfkampagne gegen das Poliovirus ein massiver Ausbruch der hochansteckenden Krankheit vermieden werden. Netanjahu betonte laut Medienberichten, die an mehreren Tagen für jeweils einige Stunden geplanten Kampfunterbrechungen seien keine Waffenruhe.

Eine solche hatte es zuletzt im November vergangenen Jahres im Rahmen eines Deals zwischen der israelischen Regierung und der Hamas gegeben. Innerhalb dieser einwöchigen Feuerpause waren auch rund 100 Geiseln im Gegenzug für 240 palästinensische Häftlinge freigelassen worden.

Bei einem israelischen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi, der am Donnerstag Lebensmittel und Treibstoff zu einem Krankenhaus im Gazastreifen transportierte, sind vier Palästinenser getötet worden. Dies teilte die in den USA ansässige Hilfsorganisation Anera mit.

Die vier Palästinenser befanden sich im Führungsfahrzeug des Konvois, der für ein Krankenhaus in Rafah bestimmt war, erklärt Anera in einer Stellungnahme am Freitag. Israel behauptet, es habe sich um "bewaffnete Angreifer" gehandelt, was die Organisation jedoch zurückweist.