liveblog Krieg in Nahost ++ Wohl Kommandeur des Islamischen Dschihad getötet ++ Stand: 11.08.2024 07:48 Uhr

Die israelische Arme hat bei dem Angriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen vermutlich auch einen Kommandeur des Islamischen Dschihad getötet. Bei einem Drohnenangriff in Syrien wurden mehrere US-Soldaten verletzt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Arme hat bei ihrem jüngsten Angriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen eigenen Angaben zufolge mit "hoher Wahrscheinlichkeit" einen ranghohen Kommandeur der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet. Es bestehe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass Aschraf Juda in der "militärischen Kommandozentrale" zugegen gewesen sei, die in dem Angriffsziel eingerichtet worden sei, teilte die Armee mit. Aschraf Juda sei ein führendes Mitglied des Islamischen Dschihad. Ob er bei dem Angriff in der Al-Tabien-Schule getötet wurde, sei jedoch nicht sicher.

Bei dem Drohnenangriff in Syrien in der Nacht zum Samstag sind mehrere Soldaten der USA und der Koalition verwundet worden. Dies teilt ein US-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit. Das US-Militär war zunächst davon ausgegangen, dass es bei dem Drohnenangriff in der Nacht zum Samstag keine Opfer gegeben habe. Eine genauere Untersuchung ergab jedoch, dass einige Soldaten leichte Verletzungen erlitten hatten. Es handelt sich um den zweiten größeren Angriff auf US-Streitkräfte in den vergangenen Tagen inmitten wachsender Spannungen im Nahen Osten.

Zehn Tage nach der Tötung zweier hochrangiger Feinde Israels in Teheran und Beirut ist weiterhin unklar, ob und wann der Iran und die libanesische Hisbollah die angedrohten massiven Vergeltungsschläge gegen Israel ausführen werden. Medienberichten zufolge laufen hinter den Kulissen enorme Bemühungen, um die explosive Lage durch diplomatische Anstrengungen zu entschärfen.

Im Mittelpunkt stehen dabei die seit Monaten feststeckenden indirekten Gespräche zwischen Israel und der radikalislamischen palästinensischen Hamas, um ein Ende des seit zehn Monaten dauernden Gaza-Kriegs einzuleiten und die Freilassung von mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas zu erreichen. Dabei vermitteln die USA, Ägypten und Katar.

Die USA zeigen sich zutiefst besorgt über den israelischen Angriff auf ein Schulgelände in Gaza-Stadt. Ägypten hat Israel nach dem Luftangriff vorgeworfen, den Krieg nicht beenden zu wollen. Die Entwicklungen vom Samstag zum Nachlesen.