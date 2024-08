Gaza-Stadt Offenbar viele Tote nach israelischem Luftangriff Stand: 10.08.2024 09:35 Uhr

Israel hat ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet. In der Schule hielten sich laut Hamas Flüchtlinge auf. Israel vermutet in dem Gebäude ein Versteck der Hamas.

Bei einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude in Gaza-Stadt sind palästinensischen Angaben zufolge mehr als 100 Menschen getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden. Das Medienbüro der Terrororganisation Hamas teilte mit, in der Schule hätten sich Menschen befunden, die vor den Kämpfen im Gazastreifen Zuflucht gesucht und sich im Augenblick des Angriffs zum Morgengebet versammelt hätten.

Noch hätten nicht alle Leichen geborgen werden können. Auch der arabische Nachrichtenkanal Al-Dschasira berichtete unter Berufung auf den palästinensischen Zivilschutz von mehr als 100 Toten.

Israelische Armee vermutet Hamas-Versteck in Schule

Die israelischen Streitkräfte erklärten, sie hätten in der Nacht ein Kommando- und Kontrollzentrum angegriffen, in dem sich Hamas-Kommandeure und -Kämpfer versteckt hielten. Von dem Schulgebäude aus seien Anschläge gegen Israels Truppen und den Staat Israel geplant und vorbereitet worden.

Das Militär äußerte sich bisher nicht zu den Berichten über Opfer. Es teilte lediglich mit, man habe Maßnahmen ergriffen, um das Risiko, Zivilisten zu verletzen, zu verringern, "einschließlich des Einsatzes von präziser Munition, Luftüberwachung und nachrichtendienstlichen Informationen". Keine der Angaben lässt sich derzeit unabhängig prüfen.

Das ägyptische Außenministerium verurteilte den Angriff. Die "vorsätzliche Tötung" unbewaffneter Zivilisten zeige, dass Israel keinen politischen Willen habe, den Krieg zu beenden, hieß es. Die palästinensische Terrororganisation Islamischer Dschihad erklärte, die Wahl des Morgengebets "als Zeitpunkt für dieses schreckliche Massaker bestätigt, dass der Feind das Ziel hatte, so viele Zivilisten wie möglich zu töten, darunter Kinder und Ältere".

Das israelische Militär wies erneut darauf hin, dass die Hamas systematisch gegen das Völkerrecht verstoße, indem sie aus zivilen Unterkünften heraus vorgehe. Zivilisten würden als menschliche Schutzschilde für ihre Terroraktivitäten missbraucht, hieß es weiter.