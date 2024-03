liveblog Nahost-Krieg ++ Drei Schiffe unterwegs nach Gaza ++ Stand: 31.03.2024 09:25 Uhr

Ein Frachter und zwei kleinere Schiffe mit Hilfsgütern sind auf dem Weg zum Gazastreifen. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte eine Explosion im Libanon, bei der UN-Beobachter verletzt wurden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ein Frachter und zwei kleinere Schiffe mit Hunderten Tonnen Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen haben ihre Fahrt zum Gazastreifen offenbar ohne Probleme fortgesetzt. Experten im zyprischen Rundfunk sagten laut Nachrichtenagentur dpa, weil die See entlang der Route zwischen Zypern und Gaza zurzeit sehr ruhig sei, werde mit der Ankunft des Frachters "Jennifer" und der Schlepper "Open Arms" und "Ledra Dynamic" für Montagnachmittag gerechnet.

Es dürfte jedoch schwierig werden, die Hilfsgüter an Land zu bringen. Dafür wurde eigens ein provisorischer Pier gebaut. Einer der zwei Schlepper, die das Frachtschiff begleiten, zieht eine Plattform mit Hilfsgütern hinter sich her. Diese soll ermöglichen, dass die Hilfslieferung an der Anlegestelle übergeben werden kann. Der Gazastreifen verfügt über keinen Hafen, in dem größere Schiffe einlaufen können, und die Küstengewässer sind seicht.

Ein Kampfflugzeug der israelischen Luftwaffe hat offenbar ein verdächtiges Flugobjekt abgefangen, das sich aus Syrien kommend auf Israel zubewegt haben soll. Das berichtet die Zeitung Haaretz unter Berufung auf einen Sprecher des israelischen Militärs (IDF). Demnach sei das Objekt nicht bis in den israelischen Luftraum gelang.

Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie eine Freilassung weiterer Geiseln sollen heute offenbar in Kairo weitergehen. Der staatsnahe ägyptische Sender Al-Kahira News berichtete dies unter Berufung auf einen ägyptischen Sicherheitsrepräsentanten.

Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas, um eine Feuerpause und einen Austausch aus Israel verschleppter Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu erreichen. Direkt verhandeln Israel und die Hamas nicht.

UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Explosion im Libanon verurteilt, bei der drei UN-Beobachter sowie ein libanesischer Sprachassistent verletzt worden sind. Die Sicherheit der Unifil-Mission müsse jederzeit gewährleistet sein. Derartige Angriffe seien zudem eine schwere Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des Libanon, Israels und der Region.

Die Gruppe war am Samstagmorgen auf Fußpatrouille entlang der Blauen Linie - der Grenze zu Israel - unterwegs gewesen, als es zu der Explosion kam. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA hatte berichtet, ein Unifil-Fahrzeug sei von einer Drohne angegriffen worden. Libanesische Berichte sprachen von einem Angriff des israelischen Militärs. Die Armee in Israel wies die Vorwürfe zurück.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Massaker der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen in Israel am 7. Oktober kommt es täglich zu teils tödlichen Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie etwa der Hisbollah. Auch am Samstag reklamierte die Hisbollah wieder Angriffe auf Israel für sich.

