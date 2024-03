liveblog Nahost-Krieg ++ USA und Israel planen neues Rafah-Treffen ++ Stand: 30.03.2024 03:57 Uhr

Einem Bericht zufolge planen die USA und Israel ein neues Treffen zur Rafah-Offensive. Zudem liefern die USA Israel weitere Luftwaffenausrüstung. Die Entwicklungen im Liveblog.

Vertreter Israels und der USA werden einem Medienbericht zufolge möglicherweise am Montag in Washington zu Gesprächen über Israels geplante Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen zusammenkommen. Eigentlich sollte eine israelische Delegation schon in dieser Woche anreisen, um die Bedenken der USA anzuhören und Alternativen aufgezeigt zu bekommen. Doch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte die Reise ab, nachdem der UN-Sicherheitsrat ohne Widerstand der USA eine Resolution mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe verabschiedet hatte.

Die Israelis hätten vorgeschlagen, die Gespräche auf Montag zu verschieben, zitierte der US-Sender CNN US-Beamte. Die Terminplanung werde allerdings dadurch erschwert, dass Israels Regierung bis zum Sonntag ein neues Gesetz zur Frage der Wehrpflicht für ultraorthodoxe jüdische Männer ausarbeiten muss. Von der Wehrpflicht sind diese seit Langem befreit.

Die USA haben trotz Kritik an Israels Kriegsführung Insidern zufolge in den vergangenen Tagen weitere milliardenschwere Rüstungslieferungen an das Partnerland beschlossen. Das Paket umfasse Kampfflugzeuge und mehr als 2.300 Bomben, sagten zwei mit der Entscheidung vertraute Personen. Zuvor hatte die Washington Post darüber berichtet. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab.

Israels Premier Netanyahu entsendet eine Delegation zu neuen Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Hisbollah-Kommandeur getötet. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.