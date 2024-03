liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an ++ Stand: 03.03.2024 05:08 Uhr

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei Angriffen auf die Hisbollah-Miliz im Südlibanon zehn Menschen getötet. In Rafah gab es nach Hamas-Angaben mehrere Tote bei einem Luftangriff. Die Entwicklungen im Liveblog.

Das israelische Militär hat im Süden Libanons nach eigenen Angaben erneut Stellungen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz angegriffen. Kampfflugzeuge hätten zwei Militäranlagen der Schiiten-Miliz in der Gegend von Labuneh und eine weitere Anlage in der Gegend von Ramyah getroffen, teilte die Armee am Samstagabend mit. In den vergangenen 48 Stunden habe die Armee "insgesamt zehn Terroristen" getötet, darunter einen Kommandeur, teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari mit. Die Hisbollah hatte am Samstag zunächst mitgeteilt, bei israelischen Angriffen seien sechs ihrer Mitglieder getötet worden. Die Miliz berichtete zugleich, sie habe eine israelische Kaserne bei dem Ort Liman und israelische Soldaten nahe der gemeinsamen Grenze beschossen. Berichte über mögliche Opfer in Israel gibt es bislang nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das US-Militär hat bestätigt, dass das in britischem Besitz befindliche Schiff "Rubymar" sank, nachdem es am 18. Februar von einer von jemenitischen Huthi-Rebellen abgefeuerten Anti-Schiffs-Rakete getroffen wurde. "Die rund 21.000 Tonnen Ammoniumphosphat-Sulfat-Dünger, die das Schiff geladen hatte, stellen ein Umweltrisiko im Roten Meer dar", teilte das US-Zentralkommando auf der Social-Media-Plattform X mit.

Im Gazastreifen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde, die unter Kontrolle der Terrormiliz Hamas steht, zwischen Samstag und Sonntagmorgen mindestens 25 Menschen getötet worden. Die Zahl bezieht sich auf elf Palästinenser, die bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt in der Nähe eines Krankenhauses in Rafah ums Leben kamen. 14 weitere Menschen, darunter fünf Kinder, sollen bei einem Angriff auf ein Haus gestorben sein. Nach Angaben der Behörde wurden bei dem Angriff in der Nähe des Krankenhauses weitere 50 Menschen verwundet. Mehr als eine Million Palästinenser haben in der Gegend von Rafah Zuflucht gesucht. Der Hamas-Behörde zufolge sind bereits 30.320 Palästinenser der israelischen Offensive zum Opfer gefallen.

Israel begrüßt einem israelischen Regierungsvertreter zufolge den Abwurf von 38.000 Mahlzeiten per Fallschirm über dem Gazastreifen durch US-Streitkräfte und der jordanischen Armee. "Israel begrüßt die humanitären Fallschirmabwürfe der USA, die mit uns besprochen und koordiniert wurden", sagte der Regierungsmitarbeiter, der anonym bleiben wollte, in Washington. Das Weiße Haus erklärte, dass die Abwürfe eine dauerhafte Maßnahme seien und von Israel unterstützt würden.