Gespräche in Kairo Ringen um Feuerpause geht weiter Stand: 03.03.2024 09:47 Uhr

Seit Wochen bemühen sich Vermittler um eine Feuerpause im Gazastreifen. Israel und die Hamas zeigen sich grundsätzlich offen, erheben aber gegenseitige Vorwürfe. Nun sollen die Gespräche in eine weitere Runde gehen.

Eine Woche vor Beginn des Fastenmonats Ramadan gehen die Vermittlungsbemühungen mit Katar und Ägypten um eine Feuerpause im Nahost-Krieg offenbar weiter. Heute sollen die Gespräche nach Informationen des ägyptischen Fernsehsenders Al Qahera News TV in Kairo fortgesetzt werden. Es gebe noch Hindernisse, für die die israelische Seite verantwortlich sei, sagte ein Vertreter der militant-islamistischen Hamas in Beirut, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur dpa.

Haupthindernis sei das Zeitlimit für eine mögliche Waffenruhe. Israel laviere bei dem Thema herum, hieß es. Ranghohe Vertreter der US-Regierung hatten dagegen am Samstag gesagt, der Rahmen für eine mögliche Einigung stehe und die Israelis hätten diesen "mehr oder weniger akzeptiert". Das Zustandekommen einer Einigung hänge nun allein an der Hamas.

Unterschiedliche Angaben zur Teilnahme Israels

Der Hamas-Vertreter wiederum sagte der Nachrichtenagentur dpa zufolge auch, man sei mit den Vermittlern weiter in Kontakt und bestrebt, eine Lösung zu finden, "um die Aggression gegen unser Volk zu beenden." Eine eigene Delegation wolle bei den weiteren Vermittlungsgesprächen über eine Waffenruhe in Kairo dabei sein. Laut dem ägyptischen Fernsehsender werden auch Vertreter Israels vor Ort sein.

Allerdings hatte das Nachrichtenportal "Axios" am Freitagabend noch berichtet, Israel wolle an keiner neuen Runde der von Ägypten, Katar und den USA vermittelten Gespräche teilnehmen, solange die Hamas keine Liste der noch lebenden Geiseln vorlegt.

Nachdem während einer einwöchigen Feuerpause im November 105 Entführte im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freigekommen waren, dürften sich nach israelischer Schätzung derzeit noch etwa 100 lebende Geiseln in der Gewalt der Hamas-Terroristen befinden.

Ramadan beginnt in einer Woche

Laut Medienberichten sollte einem Vorschlag der Vermittler zufolge möglichst noch vor dem muslimischen Fastenmonat Ramadan, der am 10. März beginnt, eine sechswöchige Waffenruhe in Kraft treten. In der Zeit sollten 40 israelische Geiseln gegen rund 400 palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden.

Am Montag wird der israelische Minister Benny Gantz, Mitglied des Kriegskabinetts, zu Gesprächen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris im Weißen Haus erwartet, wie unter anderem die "New York Times" berichtete. Harris dürfte demnach mit Gantz über die Dringlichkeit eines Geisel-Abkommens sprechen, das eine vorübergehende Feuerpause ermöglichen würde, und über die Notwendigkeit von mehr Hilfsgütern für die Zivilisten in Gaza.

Die humanitäre Lage in dem abgeriegelten Küstenstreifen spitzt sich seit Wochen zu. Vertreter der Vereinten Nationen warnten zuletzt im Weltsicherheitsrat vor dem Hungertod Tausender Zivilisten.

Transportflugzeuge des US-Militärs warfen am Samstag etwa 38.000 Mahlzeiten ab, wie das Regionalkommando des US-Militärs mitteilte. Es habe sich um eine gemeinsame Aktion mit der jordanischen Luftwaffe gehandelt. Planungen für weitere solche Einsätze liefen.