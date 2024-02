liveblog Krieg in Nahost ++ Kriegskabinett für weitere Verhandlungen in Katar ++ Stand: 25.02.2024 07:01 Uhr

Israels Kriegskabinett will eine Delegation für Verhandlungen über eine Waffenruhe sowie eine Freilassung der Geiseln nach Katar schicken. Deutsche Rüstungsexporte nach Israel gehen wieder zurück. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die jemenitische Huthi-Miliz hat eigenen Angaben zufolge einen unter amerikanischer Flagge fahrenden Öltanker im Golf von Aden beschossen. Wie ein Huthi-Sprecher in einer im Fernsehen übertragenen Rede mitteilte, hat die Miliz den Tanker MV Torm Thor mit einer Reihe von Marineraketen beschossen.

Nach Angaben des US-Zentralkommandos (CENTCOM) schoss der Lenkwaffenzerstörer USS Mason am Samstag eine ballistische Anti-Schiffs-Rakete ab, die aus dem von den Huthi kontrollierten Gebieten im Jemen in Richtung des Golfs von Aden geschossen wurde und wahrscheinlich auf den Tanker zielte. Weder die USS Mason noch die MV Torm Thor wurden beschädigt und es gab keine Verletzten, so das CENTCOM in einer Erklärung. Ein vorangegangener Angriff der Huthi auf den Frachter Rubymar hatte für schwere Schäden gesorgt.

Die Bundesregierung hat auch in den ersten Wochen dieses Jahres Rüstungsexporte nach Israel genehmigt - allerdings nur in geringem Umfang. Bis zum 15. Februar wurden Lieferung für rund neun Millionen Euro erlaubt, wie das Wirtschaftsministerium auf Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mitteilte. Darunter waren den Angaben zufolge Kriegswaffen für gut 32.000 Euro.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung grünes Licht für Rüstungsexporte im Wert von 326,5 Millionen Euro an Israel gegeben - zehnmal so viel wie im Vorjahr. Darunter waren Kriegswaffen für 20,1 Millionen Euro, unter anderem 3.000 tragbare Panzerabwehrwaffen sowie 500.000 Schuss Munition für Maschinengewehre, Maschinenpistolen oder andere voll- oder halbautomatische Schusswaffen. Der größte Teil davon wurde nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 genehmigt.

Die Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben in der Nacht erneut Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen. Mit Unterstützung anderer Länder seien 18 Ziele der vom Iran unterstützten Miliz an acht Orten im Jemen attackiert worden, teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington mit. Die USA und Großbritannien reagierten damit auf die andauernden Angriffe der Huthi auf die Schifffahrt im Roten Meer.

Zu den Zielen hätten unterirdische Waffenlager der Huthi, Raketenlager, Drohnen, Luftverteidigungssysteme und Radaranlagen gehört. Die Huthi agieren nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der Hamas in Gaza und wollen mit dem Beschuss von Handelsschiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen.

Israel will in den laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der Geiseln in der Gewalt der Hamas Medienberichten zufolge eine Delegation zu weiteren Gesprächen nach Katar schicken. Demnach habe das israelische Kriegskabinett am Abend beschlossen, in den kommenden Tagen eine Delegation mit begrenztem Mandat in das Emirat zu entsenden, um Fragen technischer Art, zum Beispiel der Menge der Hilfsgüter für den Gazastreifen, und anderes zu besprechen.

Zuvor hatte es Gespräche in der französischen Hauptstadt Paris mit den Chefs des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie Vertretern der USA, Ägyptens und Katars gegeben. "Die Delegation ist aus Paris zurückgekehrt, es gibt offenbar Spielraum, um einem Abkommen näherzukommen", sagte der nationale Sicherheitsberater des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, vor der Sitzung des Kriegskabinetts dem Fernsehsender N12.

Israel dringt auf die Freilassung aller Geiseln in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, vor allem der Frauen. Hanegbi betonte, "so eine Vereinbarung bedeutet nicht das Ende des Krieges".