liveblog Krieg in Nahost ++ Lage der Menschen in Gaza spitzt sich zu ++ Stand: 24.02.2024 11:25 Uhr

Im Gazastreifen wird die Lage für die palästinensische Bevölkerung immer schlimmer. Israels Armee erklärt, die Hamas sei noch lange nicht besiegt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Lage der Menschen in Gaza spitzt sich zu

Israelische Armee: Hamas längst nicht bezwungen

Angriff der Huthi auf Frachter verursacht Schäden

Tote bei israelischem Luftangriff

Die heftigen Kämpfe im Gazastreifen gehen israelischen Armeeangaben zufolge weiter. "Im Laufe des vergangenen Tages seien mehrere Terroristen bei Luftangriffen und Zusammenstößen am Boden getötet worden", teilte das Militär mit. Truppen hätten zudem zahlreiche Waffen und Dokumente der Hamas sichergestellt.

Intensive Kämpfe gab es den Angaben nach etwa in Chan Junis, der größten Stadt im Süden des Küstengebiets. Soldaten hätten dort am Freitag "zahlreiche Terroristen mit präzisem Scharfschützenfeuer getötet". In Al-Saitun, einem Viertel der Stadt Gaza, habe eine Gruppe versucht, eine Rakete auf die israelischen Soldaten zu feuern, teilte das Militär weiter mit. Ein "Fluggerät zielte auf die Terroristen und tötete sie." Die Truppen setzten ihre Aktivitäten in dem Gebiet fort, hieß es weiter. Die Angaben des Militärs konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nachdem die Vereinten Nationen keine Nahrungsmittel mehr in den Norden des Gazastreifens liefern, weil es zu gefährlich ist, spitzt sich die Situation der palästinensischen Bevölkerung dort zu. Auch im Süden Gazas wird die Situation der Menschen immer prekärer.

Israels Armee habe nach eigener Einschätzung der Hamas seit Beginn des Krieges vor fast fünf Monaten zwar einen schweren Schlag versetzt, indem sie Kommandeure getötet, Tunnel zerstört und Waffen beschlagnahmt habe, meldete die New York Times am Freitag. Doch das Ziel von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die Hamas zu vernichten, bleibe nach Ansicht amtierender und ehemaliger israelischer Sicherheitsbeamter in weiter Ferne.

"Ist es möglich, dass diese Mission meinen Kindern hinterlassen wird? Die Antwort ist Ja", zitierte die Zeitung einen Beamten des israelischen Militärgeheimdienstes. Während der jüngsten Kämpfe habe die Hamas nach Ansicht israelischer Analysten direkte Konfrontationen mit israelischen Einheiten vermieden, was Israel als Zeichen der Schwäche gewertet habe, schrieb die Zeitung. Andere Experten seien indes der Meinung, dass die Hamas einen Grund für diese Strategie habe. Sie sei demnach überzeugt, dass es einen Sieg bedeuten würde, wenn ein nennenswerter Teil ihrer militärischen Stärke den Krieg überleben würde.

Ein Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz hat ein Schiff schwer beschädigt und nach Angaben des US-Militärs einen Ölteppich verursacht. Wie das US-Zentralkommando mitteilte, liege der Frachter "Rubymar" vor Anker, nehme durch die Schäden aber langsam Wasser auf. Der Ölteppich sei auf einer Länge von 29 Kilometern entstanden. Huthis hätten die "Rubymar" am vergangenen Sonntag im Golf von Aden angegriffen. Das Schiff habe mehr als 41.000 Tonnen Düngemittel geladen, hieß es weiter.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus im Gazastreifen sollen 25 Menschen getötet worden sein. Unter den Opfern des Angriffs in der zentral gelegenen Stadt Deir al-Balah seien 16 Frauen und Kinder, teilten Vertreter eines Krankenhauses in der Stadt mit. Mindestens 50 weitere Menschen seien verletzt worden.

