liveblog Krieg in Nahost ++ Zwölf Tote nach Angriff im Gazastreifen ++ Stand: 07.12.2024 07:12 Uhr

Bei einem Luftangriff auf ein Gebäude im Flüchtlingslager Nuseirat sind nach Angaben eines Krankenhauses mindestens zwölf Menschen getötet worden. Israel bestreitet einen Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ein israelischer Angriff auf ein Wohngebäude im Gazastreifen hat nach Krankenhausangaben mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet. Unter den am Freitagabend im Flüchtlingslager Nuseirat Getöteten seien sechs Kinder und vier Frauen, teilten Vertreter des Auda-Krankenhauses mit. Bei dem Angriff habe es zudem mindestens 46 Verletzte gegeben, darunter 13 Kinder und zwölf Frauen. Mehrere Nachbarhäuser seien beschädigt worden.

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen mehrere hochrangige Hamas-Mitglieder getötet, die am Terrorüberfall auf Israel vor 14 Monaten beteiligt gewesen sein sollen. Darunter sei einer der Kommandeure gewesen, die am 7. Oktober 2023 das Massaker im israelischen Kibbuz Nahal Oz angeführt hätten, teilten Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet mit. Der Grenzort zählt zu den am stärksten vom Hamas-Terrorüberfall betroffenen Gegenden in Südisrael.

Zudem sei bereits am Freitag der Chef der Luftabwehreinheit der Hamas getötet worden. Er sei maßgeblich an der Invasion israelischen Territoriums mit Gleitschirmen und Drohnen beteiligt gewesen, betonte die Armee. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bei einem israelischen Bombenangriff im Norden des Gazastreifens sind einem palästinensischen Bericht zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Menschen seien bei dem Angriff auf ein Wohnblock in der Stadt Beit Lahia getötet und viele weitere verletzt worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Israels Einsatzkräfte hinderten dem Bericht zufolge Krankenwagen daran, zum Angriffsort zu gelangen. Unter den Trümmern der Häuser sollen sich demnach noch viele Menschen befinden. Verletzte und Leichen lägen auf den Straßen.

Die israelische Armee dementierte auf Anfrage, das Krankenhaus angegriffen zu haben. Auch seien Soldaten dort nicht eingedrungen. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Es seien nur Terroristen in der Nähe des Krankenhauses bekämpft worden, hieß es.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

