liveblog Krieg in Nahost ++ Israel: "Intensive Verhandlungen" über Waffenruhe ++ Stand: 06.12.2024 07:42 Uhr

Israel und die Hamas bestätigen die Wiederaufnahme von Verhandlungen über eine Waffenruhe. Israel stellt sich auf einen möglichen Kollaps der syrischen Armee ein. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Bemühungen um eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gehen offenbar weiter. "Es sind intensive Verhandlungen im Gange, die sich auf die gesamte Region auswirken könnten", sagte der israelische Präsident Izchak Herzog einem Sprecher zufolge bei einem Treffen mit muslimischen Religionsführern und einflussreichen Imamen arabischer Gemeinden in Israel.

Auch die Hamas bestätigte die Verhandlungen. In den letzten Tagen wurden die Bemühungen um eine Beendigung der Kämpfe, die Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen und die Freilassung palästinensischer Gefangener in Israel "reaktiviert", so Bassem Naim, ein Beamter des politischen Büros der Hamas, der in der Türkei mit der Nachrichtenagentur AP sprach. Er hoffe, dass ein Abkommen zur Beendigung des 14-monatigen Krieges in Reichweite sei.

Die Verhandlungen waren im vergangenen Monat unterbrochen worden, als das Emirat Katar seine Vermittlungsbemühungen aus Frustration über die mangelnden Fortschritte zwischen Israel und der Hamas aussetzte. Ägypten unterbreitete der Hamas Medienberichten zufolge einen abgeänderten Vorschlag für ein Abkommen. Ägypten war - neben Katar und den USA - in den vergangenen Monaten ebenfalls als Vermittler in die Verhandlungen involviert gewesen, da Israel und die Hamas nicht direkt miteinander verhandeln.

Israel stellt sich angesichts der überraschend schnellen Offensive der Rebellen im benachbarten Syrien Medienberichten zufolge auf einen möglichen Kollaps der syrischen Armee ein. Man beobachte die Entwicklungen und sei "auf alle Szenarien vorbereitet, sowohl offensiv als auch defensiv", teilte das israelische Militär mit.

Der Zusammenbruch der Verteidigungslinien der syrischen Armee in den vergangenen 24 Stunden sei schneller erfolgt als erwartet, zitierte die US-Nachrichtenseite "Axios" zwei israelische Geheimdienstbeamte. Israels Verteidigungsminister Israel Katz beriet sich mit Vertretern der Militärführung über die Entwicklung in Syrien.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Israel in einem neuen Bericht "Völkermord" an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. "Unsere Recherchen ergeben, dass der Staat Israel über Monate einen Völkermord begangen hat und weiterhin begeht", erklärte die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Julia Duchrow.

Israel wies die Vorwürfe als "völlig falsch" und "lügenbasiert" zurück. Die USA bezeichneten die Vorwürfe als "unbegründet". Deutliche Kritik an dem Bericht kam auch von Mitarbeitern der NGO selbst sowie vom Zentralrat der Juden in Deutschland.

In Dschenin im Westjordanland ist es am Donnerstag zu heftigen Schusswechseln zwischen militanten Palästinensern und palästinensischen Sicherheitskräften gekommen. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, folgten die gewaltsamen Auseinandersetzungen nach einem Einsatz palästinensischer Sicherheitskräfte rund um die Flüchtlingssiedlung von Dschenin, nachdem Fahrzeuge der Palästinensischen Autonomiebehörde gestohlen worden waren.

Dschenin gilt als eine der Hochburgen der islamistischen Terrororganisation Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen im Westjordanland. Zeugen berichteten, dass die palästinensischen Sicherheitskräfte Straßensperren an den Ausgängen des Lagers errichtet hätten. Zuvor soll eine Gruppe bewaffneter Männer zwei Fahrzeuge der Palästinensischen Autonomiebehörde beschlagnahmt haben und mit Fahnen des sogenannten Islamischen Dschihad durch die Straßen gezogen sein.

Der Sprecher der Sicherheitskräfte, Anwar Radschab, erklärte, dass "eine Gruppe von Gesetzlosen das Feuer auf das Hauptquartier der Sicherheitsdienste eröffnet" und zwei Fahrzeuge gestohlen habe. Die Sicherheitskräfte würden "die Fahrzeuge zurückholen und die Täter zur Rechenschaft ziehen".

Israels Militär geht nach eigenen Angaben in Chan Yunis im Süden Gazas gegen Terroristen vor. Amnesty International hat den der ARD bereits bekannten Bericht zum Genozidvorwurf gegen Israel veröffentlicht.