liveblog Krieg in Nahost ++ Israels Armee rückt in Chan Yunis vor ++ Stand: 05.12.2024 06:42 Uhr

Israels Militär geht nach eigenen Angaben in Chan Yunis im Süden Gazas gegen Terroristen vor. Amnesty International hat den der ARD bereits bekannten Bericht zum Genozidvorwurf gegen Israel veröffentlicht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israels Militär rückt in Chan Yunis vor

Israelische Panzer dringen weiter in das Gebiet von Chan Younis im Süden des Gazastreifens vor und greifen dort Ziele an. Das israelische Militär erklärte, dass sich dort hochrangige Hamas-Kämpfer aufhielten, die von der humanitären Zone in Chan Yunis aus operierten. "Nach dem Angriff wurden sekundäre Explosionen festgestellt, die auf das Vorhandensein von Waffen in dem Gebiet schließen lassen", hieß es in einer Erklärung des Militärs.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beschuldigt Israel in einem nun veröffentlichten Bericht des Völkermordes an den Palästinensern. Die in London ansässige Organisation erklärte, sie sei nach monatelanger Analyse zu diesem Schluss gekommen. Die rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbrechen dieser Art seien erfüllt. Der Bericht war dem ARD-Studio Tel Aviv bereits im Vorfeld zugespielt worden.

Israel hat den Vorwurf des Völkermords zuvor stets zurückgewiesen und erklärt, es habe das Völkerrecht respektiert und das Recht, sich nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, der den Krieg auslöste, zu verteidigen.

Der Nahost-Beauftragte von Donald Trump, Steve Witkoff, will die diplomatischen Bemühungen des designierten US-Präsidenten um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der israelischen Geiseln noch vor seinem Amtsantritt am 20. Januar vorantreiben. Dies bestätigte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Witkoff, der das Amt unter Trumps Regierung offiziell antreten wird, habe sich dem Insider zufolge bereits Ende November jeweils separat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem katarischen Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen.

