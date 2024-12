liveblog Krieg in Nahost ++ Frankreich für Gipfel zur Zwei-Staaten-Lösung ++ Stand: 04.12.2024 01:18 Uhr

Frankreich und Saudi-Arabien wollen Berichten zufolge einen Gipfel zur Zwei-Staaten-Lösung abhalten. Bei israelischen Drohnenangriffen im Gazastreifen sind drei Klinik-Mitarbeiter verletzt worden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bei israelischen Drohnenangriffen im Norden des Gazastreifens sind drei Klinik-Mitarbeiter verletzt worden. Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhaus Hossam Abu Safija sagte, die Drohnen hätten in Beit Lahija Bomben abgeworfen, das Krankenhaus sei von Schrapnell getroffen worden. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu den Angaben.

In einer Mitteilung des palästinensischen Gesundheitsministeriums sagte Abu Safija, einer der Verletzten sei in einem kritischen Zustand und werde operiert. "Die Lage ist extrem gefährlich geworden", sagte er. "Wir sind erschöpft von der anhaltenden Gewalt und den Gräueltaten." Das Kamal-Adwan-Krankenhaus wurde in den vergangenen zwei Monaten mehrfach angegriffen. Die israelischen Streitkräfte erklärten, sie wollten mit einer Offensive in dem Gebiet Hamas-Extremisten niederschlagen, die sich dort neu formiert hätten.

Im Oktober begründete das Militär einen Einsatz in der Klinik mit mutmaßlich versteckten Extremisten. Die Soldaten nahmen mehrere Menschen fest, darunter auch Mitarbeiter des Krankenhauses. Die Klinikleitung bestreitet die Vorwürfe. Unabhängig überprüft wurden die israelischen Angaben bislang nicht.

Frankreich und Saudi-Arabien wollen Berichten zufolge im kommenden Jahr einen Gipfel zur Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt abhalten. Dies kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer Reise in Saudi-Arabien an, wie französische Medien übereinstimmend berichteten. "Wir haben beschlossen, im kommenden Juni (...) eine Konferenz für die zwei Staaten - einen israelischen und der andere palästinensisch - zu leiten", sagte Macron demnach vor Journalisten.

In den kommenden Monaten wolle man alle auf diesen Weg bringen, zitierten die Berichte Macron. Der französische Staatschef hoffe, so auch Antworten für die Sicherheit Israels zu finden und das Land zu überzeugen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung auch für Israel eine passende Lösung sei. Macron wiederholte demnach, dass Frankreich bereit sei, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Dies solle aber "in einem nützlichen Moment" geschehen. Was er damit konkret meinte, sagte der Präsident nicht.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Hisbollah-Akteur in Syrien getötet. Israels Verteidigungsminister Katz droht bei einem Bruch der Waffenruhe mit noch härteren Angriffen im Libanon. Die Entwicklungen vom Mittwoch.