liveblog Krieg in Nahost ++ Offenbar Tote bei Luftangriff in Beirut ++ Stand: 23.11.2024 08:31 Uhr

Bei einem Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut gab es offenbar mehrere Tote. US-Präsident Biden hat mit seinem französischen Kollegen Macron über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah gesprochen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Medienberichte über Tote und Verletzte bei Luftangriff in Beirut

Biden und Macron sprechen über Waffenruhe im Libanon

Israels Botschafter Ron Prosor hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sich die Lage im Nahen Osten unter der künftigen US-Regierung unter Donald Trump entspannen wird. "Ich erwarte die Erweiterung der Abraham-Abkommen", sagte Prosor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Blick auf die in der ersten Amtszeit Trumps geschlossenen Vereinbarungen zur Normalisierung der Beziehungen mehrerer arabischer Staaten mit Israel. Das sei "ein hervorragendes Modell, weil es auch zu direkten Kontakten zwischen den Menschen führt."

Bei einem Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut sind Medienberichten zufolge mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. 23 weitere seien bei dem Angriff auf ein Gebäude im Stadtteil Basta verletzt worden, berichtete der Fernsehsender Al-Majadin unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Laut einem Korrespondenten von Al-Majadin wurde das Gebäude bei dem Luftschlag komplett zerstört. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, die israelische Luftwaffe habe ein achtstöckiges Wohnhaus mit fünf Raketen getroffen.

Mutmaßliche jüdische Extremisten haben in Hebron im Westjordanland den Kommandeur des israelischen Zentralkommandos bedrängt. Generalmajor Avi Bluth und mehrere weitere Offiziere seien beschimpft worden, teilte das israelische Militär mit. Zudem sei ihnen der Weg versperrt worden. Fünf Verdächtige seien daraufhin von der israelischen Polizei festgenommen worden.

Zehntausende Menschen waren zu einer jährlichen Pilgerreise nach Hebron gekommen. Jüdische Extremisten haben traditionell ein angespanntes Verhältnis zum Militär, weil es im Westjordanland auch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Siedlern kommt. Bei der Wallfahrt in Hebron sei Generalmajor Bluth als "Verräter" bezeichnet worden, berichtete die Zeitung The Times of Israel.

US-Präsident Joe Biden hat mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon gesprochen. Die Staatschefs hätten sich insbesondere über die Bemühung um ein Waffenstillstandsabkommen unterhalten, das den Menschen auf beiden Seiten der Demarkationslinie eine "sichere Rückkehr in ihre Heimat ermöglichen" würde, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Zudem hätten die beiden Präsidenten über den Krieg in der Ukraine gesprochen.

Die beiden Politiker hätten sich darauf geeinigt, in "enger Abstimmung" zu bleiben, hieß es weiter. Washington und Paris hatten bereits Ende September einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Libanon vorgelegt, der aber nicht umgesetzt wurde. Beide Länder verstärkten dennoch ihre Bemühungen um eine Feuerpause.

Libanesischen Angaben zufolge hat Israels Armee ein weiteres Mal Angriffe auf Orte nahe der Hauptstadt Beirut geflogen. Die israelische Armee hat angeblich zwei Hamas-Kommandeure getötet.