liveblog Krieg in Nahost ++ UN warnen vor Eskalation der Gewalt in Syrien ++ Stand: 22.11.2024 07:29 Uhr

Verstärkte Angriffe erhöhen laut den UN das Risiko, dass Syrien weiter in einen Flächenbrand hineingezogen wird. Bei israelischen Angriffen im Libanon gab es offenbar viele Tote. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Aufgrund zunehmender Angriffe könnte dieses Jahr für Syrien das gewaltintensivste Jahr seit 2020 werden. Die stellvertretende UN-Sondergesandte für Syrien, Nadschat Rochdi, forderte vor dem UN-Sicherheitsrat alle Länder und Parteien auf, "zu verhindern, dass Syrien weiter in einen größeren Flächenbrand hineingezogen wird". In dem derzeit eskalierenden Klima hätten israelische Luftangriffe erheblich zugenommen, sagte er und verwies auf den Angriff vom Mittwoch in der Nähe von Palmyra, bei dem zahlreiche Menschen getötet wurden.

Israel betont, dass seine Ziele mit Kämpfern der libanesischen Hisbollah-Terrormiliz oder des palästinensischen Islamischen Dschihad in Verbindung stehen. Rochdi sagte aber, dass es auch zivile Opfer gegeben habe.

Parallel dazu gehen laut Rochdi die USA als Reaktion auf bewaffnete Drohnenangriffe auf ihre Stützpunkte im Nordosten Syriens gegen Milizen vor, die vom Iran unterstützt werden. Zudem habe der Nordosten Syriens "seine schwerste Eskalation im Jahr 2024" durch türkische Luftangriffe erlebt. Ankara zielte damit nach eigenen Angaben auf kurdische extremistische Ziele ab.

Bei israelischen Angriffen auf verschiedene Ziele im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag mindestens 51 Menschen getötet worden. Dem Ministerium zufolge sind im Ostlibanon 40 Menschen in zehn verschiedenen Städten der Provinz Baalbek getötet worden. Gouverneur Bachir Chodr sprach von einem "sehr gewalttätigen Tag" in seiner Provinz.

Im Südlibanon wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums fünf Menschen bei einem israelischen Angriff in der Provinz Tyrus und sieben weitere bei einem Angriff in der Provinz Nabatije getötet.

Laut dem Gesundheitsministerium kamen seit Beginn des Kriegs zwischen der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz und Israel mehr als 3.500 Menschen im Libanon ums Leben - die meisten von ihnen seit der Konflikt zwischen den beiden Seiten Ende September eskalierte.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Präsident Joe Biden hat die Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu sowie den früheren Verteidigungsminister Joav Galant scharf verurteilt. Die Ausstellung von Haftbefehlen sei "empörend", wurde Biden in einer Mitteilung des Weißen Hauses zitiert. "Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Was auch immer der Internationale Strafgerichtshof andeuten mag, Israel und die Hamas sind nicht gleichwertig - überhaupt nicht", sagte Biden. "Wir werden immer an der Seite Israels stehen, wenn seine Sicherheit bedroht ist."

