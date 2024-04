liveblog Nahost-Krieg ++ Milizenbündnis im Irak meldet Luftangriff ++ Stand: 20.04.2024 04:17 Uhr

Ein mit dem Iran verbündetes Milizenbündnis im Irak hat einen Luftangriff gemeldet. Der türkische Präsident Erdogan empfängt heute Hamas-Chef Hanija. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ein mit dem Iran verbündetes Bündnis aus Milizen im Irak hat einen Luftangriff auf einen von ihm genutzten Stützpunkt gemeldet. Die Militärbasis Kalsu nördlich von Babil sei in der Nacht ins Visier genommen worden, teilten die sogenannten Volksmobilisierungskräfte mit. Drei Mitglieder des Milizenverbunds wurden dabei demnach verletzt. Der Stützpunkt war früher eine von den USA genutzte Militäranlage, die 2011 an die irakischen Streitkräfte übergeben wurde. Wer hinter dem mutmaßlichen Angriff steckte, war zunächst unklar. Die Volksmobilisierungskräfte machten das US-Militär verantwortlich. Ein US-Regierungsvertreter dementierte jedoch und erklärte, dass es keine US-Luftangriffe auf Ziele im Irak gegeben habe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt heute den Chef der radikal-islamistischen Hamas, Ismail Hanija. Das Treffen soll in Istanbul stattfinden. Erdogan ist seit Beginn des vom Hamas-Angriff auf Israel ausgelösten Krieges einer der schärfsten Kritiker Israels. Die Hamas betrachtet der türkische Präsident als "Widerstandsgruppe". Erdogan hatte Hanija zuletzt im Juli 2023 in Ankara empfangen. An dem Treffen nahm damals auch Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas teil.

Laut israelischen Angaben sind 276 Lastwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen gefahren. US-Außenminister Blinken will keine Rafah-Offensive und fordert mehr humanitäre Hilfe. Alle Entwicklungen im Liveblog.