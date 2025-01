liveblog Lage in Nahost ++ Israel lässt 90 palästinensische Häftlinge frei ++ Stand: 20.01.2025 04:26 Uhr

Israel hat nach eigenen Angaben im Rahmen des Abkommens mit der Terrororganisation Hamas 90 palästinensische Häftlinge freigelassen. Eine propalästinensische Demo in Berlin wurde vorzeitig beendet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israel hat nach eigenen Angaben im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens mit der islamistischen Hamas 90 palästinensische Gefangene freigelassen. "90 Terroristen" seien aus dem Militärgefängnis Ofer im Westjordanland und einer Haftanstalt in Jerusalem freigelassen worden, hieß es in einer Erklärung der Gefängnisbehörde. Bei den meisten handele es sich um Frauen und Minderjährige.

Bei einer propalästinensischen Versammlung in Berlin-Neukölln nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe im Gaza-Krieg sind mehrere Personen festgenommen worden. Aus der Menge hätten Teilnehmer am Abend vereinzelt verbotene antisemitische Parolen gerufen und Pyrotechnik abgebrannt, teilte die Polizei in einem X-Beitrag mit. Es habe bislang zwölf Festnahmen gegeben. Medienvertreter seien beleidigt und in ihrer Arbeit behindert worden.

Mehrere Hundert Menschen sollen an der Kundgebung zur Feier der Entwicklungen im Nahostkonflikt teilgenommen haben. Die Demo wurde den Angaben zufolge von der Versammlungsleiterin nach Rücksprache mit der Einsatzleitung kurz vor 20 Uhr vorzeitig beendet.

Das Abkommen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sieht unter anderem vor, dass von den freizulassenden Palästinensern mehr als 230 umgehend ins Exil geschickt werden - vor allem nach Katar oder in die Türkei. Diese Gefangenen wurden wegen ihrer Beteiligung an tödlichen Anschlägen auf Israelis zu lebenslanger Haft verurteilt.

Nach Angaben von zwei Hamas-Quellen, die an den Verhandlungen beteiligt waren, sieht die Vereinbarung vor, dass in der ersten Phase insgesamt 737 palästinensische Häftlinge freikommen.

