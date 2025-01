liveblog Nahost-Liveblog ++ Designierter US-Vize Vance droht der Hamas ++ Stand: 13.01.2025 11:10 Uhr

Der designierte US-Vizepräsident Vance hat der Terrororganisation Hamas mit Konsequenzen gedroht, sollte es bis zur Amtseinführung Trumps kein Abkommen mit Israel geben. Israel hat eine Drohne aus dem Jemen abgefangen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Designierter US-Vize Vance droht der Hamas

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat eine sich abzeichnende mögliche Waffenruhe-Vereinbarung im Gaza-Krieg als "Katastrophe für die nationale Sicherheit des Staates Israel" kritisiert. "Wir werden nicht Teil einer Kapitulationsvereinbarung sein, die die Freilassung von Erzterroristen, einen Stopp des Krieges und eine Verwässerung der Errungenschaften vorsieht, die mit viel Blut erkauft wurden", schrieb Smotrich auf der Plattform X. Die Vereinbarung würde auch bedeuten, viele Geiseln im Stich zu lassen, schrieb er.

Bei Gesprächen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der Geiseln in der Gewalt der Hamas hat es nach israelischen Medienberichten deutliche Fortschritte gegeben. Demnach wurde in der katarischen Hauptstadt Doha ein Drei-Stufen-Plan ausgearbeitet. Gegenwärtig warte man auf die Reaktion der islamistischen Hamas, berichtete der israelische TV-Sender N12. Für die Berichte gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Bei den indirekten Verhandlungen in Doha zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, bei denen neben Katar auch Ägypten und die USA vermitteln, geht es unter anderem um die Freilassung palästinensischer Häftlinge im Gegenzug für die Geiseln sowie um einen Abzug der israelischen Truppen.

Dunkle Flächen: besiedelte Gebiete, Schraffur: militärische Aktivitäten Israels

Eine aus dem Jemen geschickte Drohne ist nach Militärangaben im Süden Israels abgefangen worden. Die israelische Luftwaffe habe den Flugkörper gestoppt, teilte die Armee mit. Ein Hubschrauber habe die Drohne nahe der Ortschaft Gvulot in der Negev-Wüste abgeschossen, berichtete die Times of Israel.

Die Huthi-Rebellen im Jemen sind wie die Hamas im Gazastreifen und die libanesische Hisbollah-Miliz mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Sie greifen immer wieder Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen an.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat angesichts des Umsturzes in Syrien eine deutsche und europäische Präsenz in der Region angemahnt. "Wenn wir nicht da sind, dann füllen andere diese Lücken", sagte Baerbock in einem Podcast des Nachrichtenmagazins Politico. Die EU und Deutschland müssten daher "mit unseren arabischen Partnern alles dafür tun, damit gerade nicht Islamisten, der IS oder andere Akteure diese Lücke füllen".

Mit Blick auf die neuen Machthaber in Syrien warnte Baerbock davor, "blauäugig" zu sein. Die islamistische HTS-Miliz müsse ihre Ankündigungen jetzt umsetzen, und "einen politischen Übergangsprozess starten", der alle ethnischen Gruppen, die Anhänger der verschiedenen Religionen sowie Frauen einbeziehe, sagte die Ministerin.

Der designierte US-Vizepräsident J.D. Vance droht der palästinensischen Terrororganisation Hamas mit schwerwiegenden Konsequenzen, falls es bis zur Amtsübernahme Donald Trumps nicht zu einem Abkommen mit Israel kommt.

Sollten die Geiseln der Hamas nicht bis Trumps Amtseinführung am 20. Januar auf freiem Fuß sein, nannte Vance bei Fox News mehrere Folgeschritte. "Das bedeutet, die Israelis in die Lage zu versetzen, die letzten Bataillone der Hamas und ihre Führungsriege auszuschalten", sagte Vance. "Es bedeutet sehr aggressive Sanktionen und finanzielle Strafen für all jene, die Terrororganisationen im Nahen Osten unterstützen."

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut militärische Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Man habe unter anderem einem Raketenwerfer, eine militärischen Einrichtung und Routen zum Waffenschmuggel über die syrisch-libanesische Grenze attackiert, teilte die Armee auf der Online-Plattform X mit. Die Auswahl der Ziele sei auf Basis von Geheimdienstinformationen erfolgt.

Vor dem Angriff sei das Gremium, das die Einhaltung der Waffenruhe überwachen soll, über die Gefahren informiert worden, hieß es weiter. Allerdings sei danach nicht auf die Bedrohungslage reagiert worden. Seit dem 27. November gibt es eine Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation Hisbollah. Trotz vereinzelter Verstöße hat sie bislang im Großen und Ganzen gehalten.

Bei den Verhandlungen in Katar über eine Waffenruhe ist eine hochrangige israelische Delegation eingetroffen. Botschafter Seibert hat den Geisel-Angehörigen die Solidarität Deutschlands versichert.