Nahost-Liveblog ++ Erneut Raketenangriff aus dem Jemen auf Israel ++ Stand: 14.01.2025 03:35 Uhr

Eine nach israelischen Angaben aus dem Jemen abgefeuerte Rakete hat in der Nacht Luftalarm in Israel ausgelöst. In Israel hat es Proteste für und gegen ein mögliches Abkommen mit der Hamas gegeben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israel ist nach Angaben der Armee zweimal innerhalb weniger Stunden zum Ziel eines Raketenangriffs aus dem Jemen geworden. Nach der ersten Attacke am Vorabend seien in der Nacht mehrere Versuche unternommen worden, eine weitere Rakete abzufangen, teilte die israelische Armee mit. Sie sei wahrscheinlich abgeschossen worden, Berichte über Verletzte oder Schäden gebe es nicht.

Laut dem Rettungsdienst Magen David Adom verletzten sich allerdings elf Menschen beim Rennen in die Schutzräume, vier weitere hätten Panikattacken erlitten, berichtete die Zeitung Times of Israel.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat behauptet, dass ein Waffenruhe-Abkommen im Gaza-Krieg schon bis zum Ende der Woche zustande kommen könnte. "So wie ich das verstehe, hat es einen Handschlag gegeben und sie bringen es zu Ende", sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Newsmax. "Es muss stattfinden", sagte er - ging aber nicht genauer darauf ein.

Zuvor hatte sich bereits der amtierende US-Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert. "Im Krieg zwischen Israel und der Hamas stehen wir kurz davor, dass ein Vorschlag, den ich vor Monaten ausführlich dargelegt habe, endlich verwirklicht wird", sagte er.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hatte vor Journalisten gesagt, eine Einigung könne "noch diese Woche zustande kommen". Er fuhr fort: "Ich mache keine Versprechungen oder Vorhersagen, aber es ist in greifbarer Nähe, und wir werden uns dafür einsetzen."

Die Reaktionen auf Meldungen, wonach Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe im Gazakrieg kurz vor einem Durchbruch stehen könnten, fallen in Israel gespalten aus. In Jerusalem protestierten rund 1.000 Israelis gegen ein entsprechendes Abkommen mit der Terrororganisation Hamas. "Ihr habt kein Mandat, euch der Hamas zu ergeben", hieß es auf Schildern der Demonstranten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP berichten. Die Demonstrierenden blockierten auch eine Straße.

In der Küstenstadt Tel Aviv gingen hingegen Dutzende Befürworter eines Abkommens auf die Straße. "Home!" ("nach Hause") riefen sie und bezogen sich damit auf einen Deal zur Freilassung der Hamas-Geiseln, der Teil des Abkommens sein soll.

Mit deutlichen Worten hat Papst Franziskus in seinem neuen Buch den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verurteilt. In der Autobiografie "Hoffe", die heute veröffentlicht wird, schreibt er, dass an jenem Tag eine "neue Barbarei" begonnen habe - "mit dem Gemetzel, das die Schergen der Hamas angerichtet haben". Sie hätten israelische Soldaten und Zivilpersonen "gnadenlos massakriert".

Zu dieser "unglaublichen Qual" habe sich eine weitere gesellt, die auf die Gegenwehr Israels zurückgehe, schreibt der Papst weiter. "Tausende von unschuldigen Toten, auch hier häufig Frauen und Kinder. Hunderttausende Vertriebene, deren Häuser zerstört wurden. Menschen, die nur einen Schritt vom Hungertod entfernt sind."

Papst Franziskus steht seit Beginn des Nahostkriegs besonders von israelischer Seite in der Kritik, den Terrorangriff der Hamas nicht klar genug zu verurteilen. Das Kirchenoberhaupt rief immer wieder zu Frieden in der Region auf, fordert die Freilassung der israelischen Geiseln, ebenso wie die Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen.

Bei den Verhandlungen über ein Ende des Gaza-Konflikts haben Vermittler aus Katar Israel und der radikal-islamischen Hamas nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters den Entwurf eines Abkommens für eine Aussetzung der Kämpfe und eine Freilassung der Geiseln übergeben. Es soll laut Reuters folgende Kernpunkte beinhalten:

Rückkehr der Geiseln: In der ersten Phase sollen 33 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen - vor allem Frauen und Kinder. Nach planmäßigem Ablauf der ersten Phase sollen am 16. Tag nach Inkrafttreten der Vereinbarung Verhandlungen über eine zweite Phase beginnen, in der dann die restlichen Geiseln freikommen.

Reuters bezieht sich dabei auf Angaben eines israelischen Regierungsvertreters. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.