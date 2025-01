liveblog Lage im Nahen Osten ++ Blinken will Lösungen binnen zwei Wochen ++ Stand: 06.01.2025 09:22 Uhr

US-Außenminister Blinken strebt noch vor dem Regierungswechsel in den USA eine Feuerpause in Gaza und einen Geisel-Deal an. Es gibt Bemühungen, die Waffenruhe Israels mit der Hisbollah zu verlängern. Die Entwicklungen im Liveblog.

Drei Tote bei Anschlag im Westjordanland

US-Außenminister Blinken strebt bis zur Amtsübergabe Lösungen an

Ranghohe Vertreter aus Israel und USA in Katar

Waffenruhe mit Hisbollah soll verlängert werden

Bei einem Anschlag im nördlichen Westjordanland sind nach Angaben eines Rettungsdienstes mindestens drei Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um zwei Frauen und einen Mann, teilte der Rettungsdienst Zaka mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden. Nach Medienberichten hatte ein mutmaßlich palästinensischer Angreifer in Al-Funduk westlich der Stadt Nablus aus einem Fahrzeug heraus einen Bus beschossen. Der Mann sei auf der Flucht, hieß es weiter.

Die ohnehin gespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker mit 1.200 Toten am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Beginn des Gaza-Kriegs deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten rund 800 Palästinenser getötet.

US-Außenminister Antony Blinken drängt auf eine Vereinbarung für eine Waffenruhe in Gaza sowie auf die Freilassung der israelischen Geiseln aus Hamas-Gefangenschaft binnen zwei Wochen. Ziel sei ein Abschluss bis zur Machtübernahme von Donald Trump als neuer US-Präsident. "Wir wollen das innerhalb von zwei Wochen über die Ziellinie bringen - in der Zeit, die uns noch bleibt", sagte Blinken auf einer Pressekonferenz in Südkorea.

Ranghohe Vertreter Israels und der US-Regierung reisen Medienberichten zufolge zu den laufenden Gesprächen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg nach Katar. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, wird in Doha erwartet, wie die Nachrichtenseite Ynet berichtete. Zudem schrieb ein Korrespondent der US-Nachrichtenseite Axios, auch der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, sei in die katarische Hauptstadt gereist.

Die Entsendung der Unterhändler nach Doha könnte bedeuten, dass eine mögliche Einigung bei den Gesprächen über eine Waffenruhe in Gaza und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas näher rückt. Allerdings gab es solche Zeichen der Hoffnung in den vergangenen Monaten schon öfter, ohne dass ein Durchbruch erzielt worden wäre.

Israel bemüht sich angeblich mit Unterstützung der USA darum, die Ende November mit der libanesischen Hisbollah-Miliz vereinbarte und demnächst auslaufende Waffenruhe zu verlängern. Es solle verhindert werden, dass das Kriegsgeschehen unmittelbar nach Ablauf der Frist am 26. Januar wieder voll entbrennt oder die Waffenruhe gar vorzeitig beendet wird, berichtet die Jerusalem Post. Die Zeitung beruft sich auf Angaben eines israelischen Regierungsvertreters.

