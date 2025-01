liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel greift mehr als 100 Ziele in Gaza an ++ Stand: 05.01.2025 08:14 Uhr

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben Stellungen der Hamas-Terrormiliz im Gazastreifen attackiert. Israel meldet erneut Beschuss durch eine aus dem Jemen gestartete Rakete. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Luftwaffe hat am Wochenende nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien Dutzende Terroristen der islamistischen Hamas getötet worden, teilten die israelische Armee und Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet mit. Damit habe das Militär auf Angriffe der Hamas reagiert.

Die Armee griff den Angaben zufolge auch mehrere Abschussrampen an, von denen aus Geschosse aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden sein sollen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von mehreren Verletzten durch Angriff in der Nacht zum Sonntag. Gestern hatte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mehr als 30 Todesopfer gemeldet.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine aus dem Jemen gestartete Rakete abgefangen. Seit Beginn des Gaza-Krieges feuert die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen immer wieder Geschosse auf Israel. Die israelische Armee reagierte bereits mehrmals mit Gegenangriffen, unter anderem auf den internationalen Flughafen in Jemens Hauptstadt Sanaa.

Erst am Freitag hatte die israelische Luftwaffe gemeldet, sie habe eine Drohne und eine Rakete abgewehrt, die im Jemen gestartet worden seien. Der israelische Rettungsdienst hatte mehrere Verletzte gemeldet. Vor knapp zwei Wochen waren in Tel Aviv 16 Menschen durch eine von den Huthis abgefeuerte Rakete verletzt worden.

In Israel haben erneut Tausende Menschen für einen Geisel-Deal und gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu demonstriert. Die lautstarken Demonstrationen, die es nahezu jeden Samstagabend in israelischen Großstädten gibt, sollen den Druck auf Netanjahu erhöhen, endlich einem Abkommen mit den Geiselnehmern der Hamas zuzustimmen.

Viele Angehörige der Verschleppten hoffen noch immer, dass ein Abkommen, über das derzeit in der katarischen Hauptstadt Doha verhandelt wird, den seit mehr als 15 Monaten andauernden Krieg im Gazastreifen beendet und die Heimkehr der Entführten ermöglicht. Nach israelischer Zählung werden derzeit noch etwa 100 Geiseln in Gaza festgehalten - wobei unklar ist, wie viele von ihnen überhaupt noch am Leben sind.

Die Terrororganisation Hamas hat erneut ein Video einer Geisel veröffentlicht. Darin ist eine 19-jährige Soldatin zu sehen. Israel spricht von psychologischer Kriegsführung. Die Waffenruhe-Verhandlungen gehen derweil nur schleppend voran.