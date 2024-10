liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift Ziele im Süden Beiruts an ++ Stand: 21.10.2024 01:14 Uhr

Die israelische Luftwaffe hat nach libanesischen Medienberichten Angriffe auf mutmaßliche Büros der Hisbollah-Finanzvertretung geflogen. US-Außenminister Blinken wird im Nahen Osten erwartet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Blinken reist in den Nahen Osten

Israels Botschafter fordert Erklärung von Özoguz

Israel fliegt Angriffe auf Süden Beiruts

US-Außenminister Antony Blinken reist nach Angaben von Vizepräsidentin Kamala Harris in den kommenden Tagen in den Nahen Osten. "Wir brauchen ein Ende des Krieges. Wir werden nächste Woche Tony Blinken, den Außenminister, zu einem Treffen mit den Parteien entsenden", sagte Harris in einem TV-Interview. Medien zufolge wird Blinken am Dienstag in Israel erwartet. "Die Zahl der unschuldigen Palästinenser, die im Gazastreifen getötet wurden, ist wirklich unerhört, und wir müssen da ehrlich sein", fügte die demokratische Präsidentschaftskandidatin für die Wahl am 5. November hinzu. Gleichzeitig werde sie immer für Israels Recht auf Selbstverteidigung eintreten, so Harris.

Israels Botschafter Ron Prosor fordert eine Erklärung der Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz, die einen als israelfeindlich kritisierten Social-Media-Post zum Gaza-Krieg geteilt hat. "Frau Özoguz will 'Brücken in der Gesellschaft' bauen, aber im Netz macht sie Stimmung gegen den einzigen jüdischen Staat", sagte Prosor der Bild-Zeitung. "Es wäre wünschenswert, wenn sie uns allen erklärt, was sie wirklich meint, wenn sie von Zionismus spricht. Nach ihren wiederholten Entgleisungen muss sie jetzt Farbe bekennen."

Die israelische Luftwaffe hat nach libanesischen Medienberichten Angriffe auf Büros der mutmaßlichen Finanzvertretung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Die amtliche Nachrichtenagentur NNA meldete am Sonntagabend Angriffe unter anderem im Süden Beiruts und in der Bekaa-Ebene. Laut NNA flog die israelische Luftwaffe auch Angriffe in der Nähe des einzigen Flughafen des Landes. In südlichen Vororten der Hauptstadt zählte die Nachrichtenagentur mindestens elf Angriffe.

Die UN-Truppen im Libanon haben die Zerstörung eines Beobachtungsturms durch Israels Armee gemeldet. Israels Premier Netanyahu betonte gegenüber Ex-US-Präsident Trump Israels unabhängige Entscheidungen. Die Entwicklungen des Livebogs vom Sonntag zum Nachlesen.