liveblog Krieg in Nahost ++ Hamas meldet viele Tote nach israelischem Angriff ++ Stand: 20.10.2024 05:15 Uhr

Bei einem israelischen Luftangriff in Nord-Gaza hat es laut der Hamas viele Opfer gegeben - Israel widerspricht den Angaben. Einwohner von zwei Stadtteilen in Beirut wurden von Israel zur Evakuierung aufgerufen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Armee hat die Einwohner von zwei Stadtteilen im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Die "dringende Warnung" für die Stadtteile Haret Hreik und Hadath veröffentlichte der israelische Militärsprecher Avichay Adraee bei Telegram.

"Sie befinden sich in der Nähe von Einrichtungen (...) der Hisbollah, die in naher Zukunft von den Verteidigungskräften ins Visier genommen werden", fügte der Militärsprecher hinzu. Er forderte die Bewohner auf, sich mindestens 500 Meter von diesen Zielen entfernt in Sicherheit zu bringen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angerufen und zu Rate gezogen worden. Netanyahu würde in der aktuellen Lage nicht auf Präsident Joe Bidens Rat hören und habe ihn am Samstag angerufen, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Latrobe im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Trump wirft Biden immer wieder vor, Netanyahu und dessen Regierung in Kriegszeiten zu bremsen und nicht ausreichend zu unterstützen.

Die israelische Armee bezeichnete die von der Hamas angegebene Opferzahl bei einem Angriff im Norden des Gazastreifens als übertrieben. Die Darstellung der palästinensischen Seite stimme nicht mit den eigenen Informationen überein, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Man prüfe weiterhin die "von Hamas-Quellen verbreiteten Informationen". Diese hätten sich bei früheren Vorfällen als "äußerst unzuverlässig" erwiesen.

Bei dem israelischen Angriff auf die Ortschaft Beit Lahija hatte es nach Angaben der Hamas 73 Tote gegeben. Zudem habe es dutzende Verwundete gegeben, teilte das von der radikalen Palästinenser-Organisation geführte Medienbüro der Gaza-Regierung mit.

