liveblog Krieg in Nahost ++ Zweite Polio-Impfkampagne im Gazastreifen soll starten ++ Stand: 14.10.2024 00:36 Uhr

Im Gazastreifen soll ab heute wieder gegen Kinderlähmung geimpft werden - dafür wurden humanitäre Feuerpausen vereinbart. Bei einem Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude im Gazastreifen sind laut Zivilschutz 15 Menschen getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem israelischen Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude im Gazastreifen sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde in dem Palästinensergebiet mindestens 15 Menschen getötet worden. Das Gebäude im Flüchtlingslager Nuseirat, das inzwischen als Notunterkunft diente, sei von der israelischen Artillerie beschossen worden, sagte der Sprecher der Behörde, Mahmud Bassal, am Sonntag. Unter den Opfern seien "Kinder, Frauen und ganze Familien". 50 weitere Menschen seien verletzt worden. Das israelische Militär teilte auf Anfrage mit, dass es "die Berichte prüfe".

Bei einem Drohnenangriff der Hisbollah auf einen Armeestützpunkt in der Nähe der Stadt Binjamina im Norden Israels sind nach Angaben des israelischen Militärs vier Soldaten getötet und sieben weitere schwer verletzt worden.

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat auch in der Nacht Raketen auf den Norden Israels gefeuert. Wie die israelische Armee mitteilte, fing die Luftabwehr ungefähr fünf aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse erfolgreich ab. Zuvor hatten in der Bucht von Haifa und den umliegenden Gemeinden die Warnsirenen geheult. Laut der Times of Israel waren die Explosionen der Abwehrgeschosse am Nachthimmel über Haifa zu sehen.

Im umkämpften Gazastreifen soll heute die zweite Runde der Impfung gegen Kinderlähmung starten. Etwa 590.000 Kinder unter zehn Jahren sollen geimpft werden, wie UN-Organisationen mitteilten. Israel und die Organisatoren vereinbarten dafür gebietsspezifische humanitäre Feuerpausen. Eine erste Runde der in zwei Dosen zu verabreichenden Polio-Impfungen im Gazastreifen war Anfang September über die Bühne gegangen.

Im Sommer war der erste Polio-Fall seit 25 Jahren in dem abgeriegelten Palästinensergebiet entdeckt worden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO müssen mehr als 90 Prozent der Kinder geimpft werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Die Massenimpfung führen die lokalen Gesundheitsbehörden, das UN-Kinderhilfswerk Unicef und das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA durch.

