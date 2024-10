Krieg in Nahost Tote bei mehreren Angriffen im Gazastreifen Stand: 14.10.2024 14:44 Uhr

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind Berichten zufolge mehr als 30 Menschen getötet worden. Demnach wurden ein Flüchtlingslager und der Innenhof eines Krankenhauses getroffen.

Die israelische Armee setzt ihr Angriffe im Gazastreifen fort - aus mehreren Orten wurden Tote und Verletzte gemeldet. Im Norden des Gazastreifens starben bei einem Angriff im Flüchtlingslager Dschabalia mindestens zehn Menschen, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa unter Berufung auf Augenzeugen und palästinensische Angaben berichteten. Mehr als 30 Menschen wurden demnach verletzt.

Sie hätten bei einer Verteilstelle für Lebensmittel des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA Schlange gestanden, als Granaten eingeschlagen seien, hieß es. Unter den Opfern seien auch Kinder.

Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, sie prüfe den Vorfall. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Tote bei Angriff auf Krankenhaus

Bei Angriffen auf eine Schule und ein Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens starben nach palästinensischen Angaben insgesamt mindestens 25 Menschen. Israels Armee teilte mit, es sei eine Kommandozentrale der Hamas angegriffen worden.

Die Nachrichtenagentur AP berichtet, der Luftangriff auf den Innenhof des Krankenhauses habe zudem ein Feuer in einem Zeltlager für Geflüchtete entfacht, bei dem mehr als zwei Dutzend Menschen schwere Verbrennungen erlitten. Aufnahmen der Nachrichtenagentur zeigten Kinder unter den Verwundeten. Mindestens 25 Menschen wurden dem Bericht zufolge mit Brandwunden in das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen gebracht.

Das Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus im Zentrum der Stadt Deir al-Balah musste demnach bereits eine große Zahl von Verwundeten versorgen, die bei einem Angriff auf ein in eine Unterkunft umgewandeltes Schulgebäude in Nuseirat am Sonntag verletzt wurden.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der beispiellose Angriff der Terrormiliz Hamas und ihrer Verbündeten am 7. Oktober des Vorjahres auf den Süden Israels. Dabei wurden mehr als 1.200 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Im Zuge israelischer Bombardierungen und der Bodeninvasion des israelischen Militärs im Gazastreifen wurden nach Angaben des von der Terrororganisation kontrollierten Gesundheitsministeriums in dem Küstengebiet mehr als 42.000 Menschen getötet. Das Ministerium unterscheidet in seiner Zählung nicht zwischen Terroristen und Zivilisten.