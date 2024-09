liveblog Krieg in Nahost ++ Israel setzt Angriffe im Libanon fort ++ Stand: 30.09.2024 02:41 Uhr

Israel setzt seine Angriffe im Libanon fort, erstmals schlugen Raketen auch im Zentrum der Hauptstadt Beirut ein. Insgesamt wurden innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen getötet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem israelischen Angriff im Beiruter Stadtteil Kola sind nach Angaben der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) drei ihrer Anführer getötet worden. Der Angriff sei gezielt auf das Viertel in der libanesischen Hauptstadt gerichtet gewesen, teilte die militante Palästinenserorganisation mit. Weitere Details zu den Opfern wurden zunächst nicht genannt.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Sie habe sich im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens auf dem Gelände einer früheren Schule befunden, hieß es in der Nacht. Die Zentrale habe der Hamas zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gegen israelische Soldaten und den Staat Israel gedient. Die Armee habe vor dem Angriff zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Unterdessen griff die israelische Armee nach eigenen Angaben auch weiter Stellungen der mit der Hamas verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon an. Es würden Ziele in der Bekaa-Ebene im Osten des Nachbarlandes attackiert, teilte das Militär in der Nacht weiter mit.

Angesichts der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten will US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sprechen. Das sagte er Reportern kurz auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Delaware vor dem Start der Regierungsmaschine Air Force One. Auf die Frage, ob ein umfassender Krieg in der Region vermieden werden könne, antwortete er: "Das muss er. Er muss wirklich vermieden werden."

Das Verhältnis von Biden und Netanyahu ist angespannt. Die USA äußern immer wieder Kritik am militärischen Vorgehen Israels.

Ein israelischer Angriff hat Berichten zufolge ein Wohnhaus im Beiruter Stadtteil Kola getroffen. Augenzeugen berichteten von einem Knall und Rauch, der aus einem Loch im Dachgeschoss aufsteigt, das offenbar gezielt angegriffen wurde.

Es ist der erste israelische Angriff innerhalb der Stadtgrenzen Beiruts seit Beginn der jüngsten Kampfhandlungen.

Im Südwesten der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es nach Augenzeugenberichten zu einer Explosion gekommen. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters von einem lauten Knall und aufsteigendem Rauch in dem betroffenen Gebiet. In der Umgebung sind Krankenwagen mit Sirenen zu hören. Es ist der erste Anschlag dieser Art, der sich außerhalb der südlichen Vororte und innerhalb der Stadtgrenzen von Beirut ereignet.

Bei den israelischen Luftangriffen im Libanon sind am Sonntag mindestens 105 Menschen ums Leben gekommen, wie eine Auswertung von Angaben des Gesundheitsministeriums durch Reuters ergibt.

