liveblog Krieg im Nahen Osten ++ USA beantragen Abstimmung über Waffenruhe ++ Stand: 10.06.2024 09:28 Uhr

Die USA haben eine Abstimmung im Sicherheitsrat über den Plan für eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas beantragt. Die Vereinten Nationen setzen die Seehilfe für Gaza wegen Sicherheitsbedenken aus. Die Entwicklungen im Liveblog.

US-Außenminister Antony Blinken beginnt seine achte diplomatische Mission im Nahen Osten seit Ausbruch des Gaza-Kriegs im Oktober. Sie fällt in eine Zeit, in der ein Vorschlag über eine Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas in der Schwebe hängt, das israelische Militär bei einem Großeinsatz vier Geiseln aus dem Gazastreifen befreit hat und sich die Regierung von Benjamin Netanyahu in schweren Turbulenzen befindet. Eine Reaktion der Hamas auf den vor zehn Tagen erhaltenen Vorschlag über eine Waffenruhe lag weiterhin nicht vor.

Aus Sorge um die Sicherheit seiner Mitarbeiter hat das UN-Welternährungsprogramm (WFP) die humanitäre Hilfe nach Gaza über den schwimmenden US-Pier vor der Küste des Gazastreifens ausgesetzt. Das teilte WFP-Direktorin Cindy McCain laut Medienberichten mit.

Der Pier war nach Sturmschäden erst am Samstag wieder in Betrieb genommen worden; Ende Mai musste er knapp zehn Tage nach Inbetriebnahme stillgelegt werden.

Bei der Befreiung israelischer Geiseln und den damit verbundenen heftigen Kämpfen im Gebiet des Flüchtlingslagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens war demnach am Samstag auch ein WFP-Mitarbeiter verletzt worden. Zwei Lagerhäuser der UN-Organisation wurden mit Raketen beschossen. Laut der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), einem Partner des WFP, soll die Unterbrechung der Seehilfe ermöglichen, die Sicherheitslage neu zu bewerten, berichtet die Zeitung Times of Israel.

Die USA haben eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über den Plan für eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie die Freilassung von Hamas-Geiseln im Gazastreifen beantragt.

Der Sicherheitsrat solle sich hinter den "auf dem Tisch liegenden Vorschlag" stellen, sagte der Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen, Nate Evans. Nach Diplomatenangaben soll die Abstimmung bereits am Montag stattfinden.

US-Präsident Joe Biden hatte Ende Mai einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, der von einer vorläufigen Waffenruhe zu einem Ende der Kämpfe im Gazastreifen führen soll. Er umfasst eine "sofortige und vollständige" Feuerpause, die Freilassung der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene, einen Rückzug der israelischen Armee aus bewohnten Gebieten des Gazastreifens sowie die Lieferung humanitärer Hilfe.

Der Kommandeur der israelischen Gaza-Division hat wegen Versagens am Tag des Hamas-Massakers seinen Rücktritt erklärt. Premier Netanyahu wird vorgeworfen, sich nicht mit Opfer-Angehörigen zu treffen. Die Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.