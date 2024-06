liveblog Krieg in Nahost ++ Blinken lobt Israels Waffenruhe-Vorschlag ++ Stand: 03.06.2024 07:14 Uhr

US-Außenminister Blinken hat in einem Telefonat mit israelischen Regierungsvertretern deren Vorschlag für eine Waffenruhe gelobt. In Syrien sollen pro-iranische Kämpfer getötet worden sein. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Blinken lobt in Telefonat Israels Waffenruhe-Vorschlag

Beobachter: Pro-iranische Kämpfer in Syrien getötet

US-Außenminister Antony Blinken hat in einem Telefonat mit hochrangigen israelischen Regierungsvertretern über den israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen gesprochen. Blinken habe mit Verteidigungsminister Joav Gallant und Kriegskabinettsmitglied Benny Gantz telefoniert, um das israelische Angebot zu besprechen, erklärte das US-Außenministerium.

In den Gesprächen habe Blinken Israel für den Vorschlag "gelobt" und betont, dass die radikalislamische Hamas "den Deal unverzüglich annehmen" sollte. Blinken habe in dem Gespräch mit Gallant Israels Bereitschaft zu einer Vereinbarung begrüßt, sagte sein Sprecher Matthew Miller. "Es liegt in der Verantwortung der Hamas, diese zu akzeptieren", fügte er hinzu.

Bei einem nächtlichen israelischen Angriff im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens zwölf pro-iranische Kämpfer getötet worden. Die Kämpfer "syrischer und ausländischer Nationalität" seien bei einem israelischen Luftangriff auf eine Stellung pro-iranischer Milizen in der Stadt Hajjan nördlich von Aleppo getötet worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien "starke Explosionen in einer Fabrik ausgelöst" worden.

Der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle zufolge wurden Rettungskräfte und Feuerwehrleute vor Ort eingesetzt, um die Verletzten zu behandeln und die durch den Angriff ausgelösten Feuer einzudämmen. Die Aktivisten erklärten, Hajjan werde "von pro-iranischen Gruppen kontrolliert, die sich aus Syrern und Ausländern zusammensetzen". Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von verschiedenen Quellen in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

