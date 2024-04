liveblog Krieg in Nahost ++ US-Außenminister Blinken spricht mit Amtskollegen ++ Stand: 15.04.2024 00:56 Uhr

Der iranische Angriff auf Israel ist ist das Thema von Gesprächen gewesen, die US-Außenminister BIinken mit Amtskollegen aus der Region geführt hat. Aller Entwicklungen in unserem Liveblog.

Nach dem iranischem Angriff auf Israel hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, vor einem Anstieg antisemitischer Straftaten gewarnt. "Der terroristische Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat zu einem beispiellosen Anstieg antisemitischer Straftaten in Europa geführt", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der Angriff Irans auf Israel sollte nun nicht als weiterer Vorwand für antisemitische Aktionen in Deutschland dienen."

Klein rief zudem dazu auf, den "fatalen Mechanismus zwischen erhöhten Spannungen im Nahen Osten und antisemitischer Hetze" zu durchbrechen. Dies käme der "politischen Kultur" in Deutschland zugute.

US-Außenminister Antony Blinken hat in separaten Telefongesprächen mit seinen jordanischen, saudi-arabischen, ägyptischen und türkischen Amtskollegen über den iranischen Angriff auf Israel gesprochen. Blinken bekräftigte, dass die USA keine Eskalation anstreben und weiterhin die Verteidigung Israels unterstützen werden.

In seinem Telefonat mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry erörterte er zudem die Notwendigkeit, die humanitäre Hilfe für Gaza auszuweiten.Weiterhin müsse die palästinensische Zivilbevölkerung geschützt und einen sofortigen Waffenstillstand erreicht werden, der die Freilassung aller Geiseln sicherstellt, hieß es aus dem US-Außenministerium.Der

