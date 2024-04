liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Israels Heimatschutz gibt vorerst Entwarnung ++ Stand: 14.04.2024 04:12 Uhr

Der israelische Heimatschutz hat nach dem Großangriff Irans auf Israel vorerst Entwarnung gegeben. Israels Premierminister Netanyahu telefonierte mit US-Präsident Biden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach dem Angriff des Irans auf Israel plant der UN-Sicherheitsrat eine Sondersitzung. Per Brief an die maltesische UN-Botschafterin Vanessa Frazier, deren Land derzeit dem Gremium vorsitzt, habe er um ein entsprechendes Treffen des Sicherheitsrats gebeten, teilte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan über die Online-Plattform X mit. Aus Diplomatenkreisen hieß es, dass Treffen in New York könne noch am Sonntag stattfinden.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat am frühen Sonntagmorgen mit US-Präsident Joe Biden gesprochen. Nach Angaben von Netanyahus Büro fand das Gespräch zwischen den beiden engen Verbündeten nach Beratungen mit seinem Sicherheitskabinett über den massiven fortlaufenden iranischen Angriff statt. Netanyahu habe Biden anschließend angerufen, hieß es. Der US-Präsident hatte Israel unmittelbar nach dem Beginn des iranischen Luftangriffs auf das Land seine "unerschütterliche" Unterstützung zugesichert.

Der israelische Heimatschutz hat nach dem Großangriff Irans auf Israel vorerst Entwarnung gegeben. Die Einwohner im Norden und Süden des Landes müssten sich nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Heimatschutzes. Bei dem Großangriff feuerte das Land nach Angaben des israelischen Militärs rund 200 Drohnen und Raketen ab.

Laut israelischem Militär wurde die große Mehrheit der iranischen Raketen außerhalb der Landesgrenzen abgefangen. Der Iran warnt Israel und USA vor einer Gegenreaktion auf die Angriffswelle.