liveblog Nahost-Krieg ++ UN-Sicherheitsrat stimmt über Feuerpause ab ++ Stand: 25.03.2024 09:12 Uhr

Der UN-Sicherheitsrat will heute über eine Resolution für eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen abstimmen. Nach einem Bericht des Wall Street Journal droht Israel ein endloser Guerilla-Krieg gegen die Hamas. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach Einschätzung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist man sich international zunehmend einig, dass Israel zu einer Feuerpause aufgefordert werden sollte. Zudem nehme der Konsens zu, Israel klar zu machen, dass eine Bodenoffensive auf Rafah eine humanitäre Katastrophe bedeuten könnte, sagt Guterres bei einem Besuch in Jordanien.

Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Nahen Osten soll heute über eine Resolution abgestimmt werden, die angesichts des islamischen Fastenmonats Ramadan eine sofortige Feuerpause fordert und die zu einer "dauerhaften und nachhaltigen Waffenruhe" führen soll. Zudem wird darin die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln gefordert und die Notwendigkeit betont, die Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auszubauen.

Außenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Israel. Es ist ihr sechster Besuch seit dem Terrorangriff der Hamas auf das Land am 7. Oktober. Zuvor will Baerbock in Kairo ihren agyptischen Amtskollegen Samih Schukri treffen. Baerbock hatte am Sonntag erneut eine sofortige humanitäre Feuerpause im Gazastreifen gefordert.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge droht Israel im Gazastreifen ein endloser Guerilla-Krieg mit der Hamas. Die israelische Armee kämpfe an immer mehr Orten, die sie eigentlich zuvor eingenommen und aus denen sie sich zurückgezogen hätten, heißt es in den Bericht. Israels Führung habe mit ihrem Kriegsziel, die Hamas militärisch und politisch auszuschalten, eine hohe Messlatte angelegt, die nur schwer zu erreichen sein werde, sagte Yossi Mekelberg, Nahost-Analyst bei der in London ansässigen Denkfabrik Chatham House, der Zeitung.