liveblog Nahost-Krieg ++ Israel attackiert Hisbollah im Libanon ++ Stand: 24.03.2024 07:41 Uhr

Das israelische Militär hat mit Luftangriffen Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon attackiert. Vor der Küste des Jemen haben die Huthi erneut einen Öltanker beschossen. Die Entwicklungen im Nahen Osten im Liveblog.

Angaben des US-Militärs zufolge hat die Huthi-Miliz erneut ein Schiff vor der jemenitischen Küste attackiert. Der chinesische Öltanker "Huang Pu", der unter der Flagge Panamas unterwegs war, wurde demnach von insgesamt fünf ballistischen Raketen beschossen. Eines der Geschosse habe das Schiff getroffen, es habe jedoch keine Verletzten gegeben. Ein infolge des Beschusses ausgelöster Brand haben schnell wieder gelöscht werden können, sodass das vom Roten Meer aus in Richtung Indien fahrende Schiff seine Fahrt habe fortsetzen können. Das Zentralkommando des US-Militärs kritisierte, die Huthi hätten die "Huang Pu" angegriffen, "obwohl sie zuvor erklärt hatten, sie würden keine chinesischen Schiffe angreifen".

Seit Kriegsbeginn in Nahost hat das Bundesinnenministerium 147 Menschen aus dem Gazastreifen zugesagt, dass sie in Deutschland aufgenommen werden. Die Zahl bezieht sich auf den Zeitraum seit dem Überfall der Terrormiliz Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres bis zum 14. März, wie aus einer einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine schriftliche Frage der Bundestagsabgeordneten und CDU-Politikerin Andrea Lindholz hervorgeht. Die Zusage für diese von der Behörde vorgeschlagenen Menschen stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass im Einzelfall keine Erkenntnisse aufträten, die dem entgegenstünden, zitierte die Nachrichtenagentur dpa aus der Antwort des Ministeriums.

Die Aufnahme aus dem Gazastreifen findet demnach grundsätzlich über Ägypten statt. Dort würden Gespräche geführt, um zu klären, ob sogenannte Ausschlusstatbestände vorliegen.

Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant bricht nach Angaben seines Ministeriums an diesem Sonntag nach Washington auf. Bei den Gesprächen mit Israels wichtigstem Verbündeten geht es um eine geplante Bodenoffensive in der südlichen Gaza-Stadt Rafah. Die USA lehnen eine solche ab, weil sich dort derzeit rund 1,5 Millionen Menschen befinden.

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben mehr als 60 Katjuscha-Raketen auf eine israelische Raketen- und Artilleriebasis in Yoav und die Kaila-Kaserne abgefeuert. Dies sei eine Antwort auf die israelische "Bombardierung eines Ortes in der Stadt Baalbek", teilt die mit dem Iran und der radikal-islamischen Hamas verbündete Islamisten-Miliz mit.

Die USA haben einem israelischen Insider zufolge einen Vorschlag zum Austausch von Geiseln und Gefangenen vorgelegt. "Während der Verhandlungen traten erhebliche Differenzen in der Frage des Verhältnisses zwischen den freizulassenden Gefangenen und den 40 Geiseln zutage, deren Freilassung zur Diskussion steht", sagt ein israelischer Beamter, der um Anonymität bat. "Die Vereinigten Staaten legten einen Überbrückungsvorschlag auf den Tisch, auf den Israel positiv reagierte." Die Antwort der Hamas stehe noch aus. Der Beamte nennt keine Einzelheiten über den US-Vorschlag.

Bei einem israelischen Luftangriff auf die Umgebung der libanesischen Großstadt Baalbek sind drei Menschen verletzt worden. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, trafen fünf Raketen der israelischen Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag ein zweistöckiges Gebäude in Al-Osseira am Stadtrand von Baalbek im Osten des Libanon. Die Stadt gilt als Hochburg der mit der Hamas verbündeten islamistischen Hisbollah-Miliz.

Das von der israelischen Luftwaffe getroffene Gebäude wurde von der Hisbollah genutzt, war jedoch seit einiger Zeit verlassen. Bei den drei Verletzten handelt es sich nach Informationen des AFP-Korrespondenten um Bewohner umliegender Gebäude. Auch der Gouverneur der Region Baalbek, Baschir Chodr, bezifferte die Anzahl der Verletzten auf drei. Die Hisbollah hatte zuvor am Samstag nach eigenen Angaben mehrere israelische Militärstellungen angegriffen.