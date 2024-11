liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift syrisch-libanesische Grenze an ++ Stand: 27.11.2024 00:57 Uhr

Israel hat nach der Ankündigung einer Waffenruhe mit der Hisbollah Grenzübergänge zwischen dem Libanon und Syrien bombardiert. Frankreichs Präsident Macron hofft auf ein "neues Kapitel" für den Libanon. Die Entwicklungen im Liveblog.

01:42 Uhr

Hisbollah meldet Drohnenangriff

Kurz nach der Ankündigung einer Waffenruhe im Libanon hat die Hisbollah einen Drohnenangriff auf Israel gemeldet. Dabei seien "sensible militärische Ziele" in und um Tel Aviv ins Visier genommen worden, teilte die Miliz mit. Der Angriff sei eine Reaktion auf die israelischen Bombardements in Beirut. In wenigen Stunden soll ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft treten. Das israelische Sicherheitskabinett hatte am Abend für die von den USA und Frankreich vermittelte Feuerpause gestimmt.

00:31 Uhr

Israel greift syrisch-libanesische Grenzübergänge an

Israel hat nach der Ankündigung einer Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz - aber vor deren Inkrafttreten - erneut Grenzübergänge zwischen dem Libanon und Syrien bombardiert, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Demnach ist unter den zehn Angriffszielen erstmals der Übergang Arida. Zwei Soldaten der syrischen Regierungstruppen seien getötet worden.

Ziel der Angriffe ist nach Einschätzung der Beobachtungsstelle, Versorgungswege der Hisbollah zu kappen, die ihre Waffen laut Experten aus dem Iran unter anderem über Syrien bezieht. "Die Israelis versuchen, alle Wege zu zerstören, auf denen die Hisbollah Waffen aus Syrien schmuggelt", sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdul Rahman. Israels Armee hat sich bislang nicht zu den Angriffen geäußert. Zuvor hatte die israelische Luftwaffe kurz nach Bekanntwerden des Waffenstillstand die libanesische Hauptstadt Beirut erneut bombardiert.

00:14 Uhr

Macron hofft auf "neues Kapitel" für den Libanon

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Einigung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz als Chance für den Libanon bezeichnet. "Es ist wichtig, dass diese Waffenruhe eingehalten wird und das auf Dauer", sagte Macron in einem auf X geposteten Video. Auch für Israel sei die Einigung ein wichtiger Moment.

Macron forderte: "Das vor wenigen Stunden unterzeichnete Abkommen muss ein neues Kapitel für den Libanon aufschlagen." Es biete für das krisengeplagte Land die Möglichkeit zur dauerhaften Stabilisierung. Diese Möglichkeit müsse entschieden ergriffen werden, sagte Macron und verwies auf die Verantwortung der libanesischen politischen Entscheidungsträger.

Frankreich hatte gemeinsam mit den USA die Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Terrormiliz und Israel vermittelt. Die beiden Länder wollen dafür einstehen, dass der Waffenstillstand umgesetzt wird, wie Macron und US-Präsident Biden in einer Erklärung mitteilten.

00:10 Uhr

Baerbock: "Lichtblick für die ganze Region"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah als "Lichtblick für die ganze Region" bezeichnet. Hunderttausende Frauen, Kinder und Familien im Libanon könnten nun neue Hoffnung schöpfen, ebenso Zehntausende Menschen aus dem Norden Israels, erklärte Baerbock. "Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah zeigt, was mit diplomatischen Mitteln möglich ist."

"Auch in Gaza brauchen wir jetzt dringend einen Waffenstillstand, damit die deutschen und alle anderen Geiseln endlich freikommen und Leid und Hunger von hunderttausenden Frauen, Kindern und Männern endlich aufhört", so Baerbock.

00:01 Uhr

