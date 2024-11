Lage im Libanon Waffenruhe hält - Bewohner kehren zurück Stand: 27.11.2024 10:11 Uhr

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah hält bisher. Lediglich ein Zwischenfall wird aus dem Libanon gemeldet. Viele der geflohenen Bewohner sind auf dem Weg nach Hause.

Eine nach mehr als einem Jahr des Kriegs vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hält bislang. Die israelische Armee meldete die letzten Raketenangriffe auf den Norden des Landes, mehrere Stunden bevor die Waffenruhe in der Nacht in Kraft trat.

Am Morgen blieb es bis auf einen vom israelischen Militär gemeldeten Zwischenfall ruhig. Soldaten hätten "ein Fahrzeug mit mehreren Verdächtigen in einer Zone ausgemacht, in der Bewegung verboten ist", so die Armee. Die Soldaten hätten Schüsse abgegeben, um sie am Weiterfahren zu hindern. Daraufhin hätten die Menschen das Gebiet wieder verlassen. "Die israelische Armee wird gegen jeden vorgehen, der versucht, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung zu verstoßen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Der israelische Kan-Sender berichtete, acht Fahrzeuge und ein Motorrad mit Hisbollah-Mitgliedern seien in das Gebiet von Kafr Kila nahe der Grenze zu Israel gekommen. Die Armee habe sie mit Warnschüssen vertrieben.

Die israelische Luftwaffe hatte am Dienstagabend noch massive Angriffe im Libanon geflogen, auch in der Hauptstadt Beirut und ihren südlichen Vororten. Seit Beginn der Waffenruhe gab es keine neuen Angriffe. Israel erklärte, dass es erneut angreifen werde, sollte die Hisbollah das Abkommen brechen.

Libanon verlegt Truppen in den Süden

Die libanesische Armee kündigte an, "die notwendigen Schritte" zur Umsetzung der Waffenruhe zu unternehmen. Daran arbeiteten die Streitkräfte in Abstimmung mit der UN-Beobachtermission UNIFIL im Libanon, teilte die Armee auf X mit. Libanesische Soldaten sollen als Teil der Vereinbarung zur Waffenruhe im Grenzgebiet im Süden des Libanon stationiert werden, um sicherzustellen, dass Hisbollah-Kämpfer sich hinter den Litani-Fluss zurückziehen und dort auch bleiben. Die Armee ist keine aktive Kriegspartei in dem Konflikt zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär.

Die Armeeführung rief aus ihren Dörfern nahe der israelischen Grenze geflohene Bewohner auf, vorerst nicht in ihre Häuser zurückzukehren. Stattdessen sollten sie warten, bis sich die israelischen Truppen vollständig zurückgezogen hätten. Mehr als 800.000 Menschen im Libanon wurden durch den Krieg im Land vertrieben, viele weitere flüchteten ins benachbarte Syrien.

Trotz der Aufforderung machen sich seit den frühen Morgenstunden Tausende Menschen in vollgepackten Autos auf den Weg zurück in den Südlibanon, der in den letzten Wochen und Monaten unter massivem Beschuss der israelischen Armee stand. Auf Bildern waren lange Staus auf den Straßen in Richtung Süden zu sehen.

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah kehren die Menschen in ihre Dörfer zurück - so wie hier in Ghazieh.

Biden spricht von "Neuanfang"

US-Präsident Joe Biden nannte die Waffenruhe einen "Neuanfang" für den Libanon und kündigte einen neuen Vorstoß für eine Waffenruhe im Gazastreifen an.

Nach Angaben eines hochrangigen US-Regierungsvertreters behält neben Israel auch der Libanon das Recht auf Selbstverteidigung gemäß Völkerrecht. Aus amerikanischen Regierungskreisen heißt es, die USA hätten nicht mit der Hisbollah über die Waffenruhe verhandelt, sondern mit der libanesischen Regierung. Diese müsse nun die Verantwortung dafür übernehmen, was in ihrem Land passiere. Ob sie dazu angesichts der Schwäche des libanesischen Staates in der Lage sein wird, ist fraglich.

Das Waffenruheabkommen sieht vor, dass die Kämpfe zunächst für zwei Monate eingestellt werden. Die Hisbollah soll sich zunächst hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der faktischen israelisch-libanesischen Grenze zurückziehen. Danach sollen Israels Bodentruppen innerhalb der 60 Tage aus dem Libanon abziehen.