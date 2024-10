liveblog Krieg in Nahost ++ Weltbank beziffert Milliardenschäden in Gaza ++ Stand: 16.10.2024 03:17 Uhr

Die Weltbank hat die Kriegsschäden durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen auf 14 bis 20 Milliarden Dollar beziffert. Israel setzt sich mit einem kritischen Schrieben der US-Regierung auseinander. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Weltbank beziffert Milliardenschäden in Gaza

Israel hat seine Luftangriffe im Süden des Libanons und auf die Bekaa-Ebene intensiviert. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete, bei einem Luftangriff auf den Ort Kana in der Provinz Tyrus sei am Dienstag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 30 weitere seien verletzt worden. Es wurde vermutet, dass sich noch viele Menschen unter Trümmern befanden.

In derselben Provinz gab es dem Bericht zufolge unter anderem auch Angriffe auf die Dörfer Al-Kasimija, Ain Baal, Aita al-Dschabal, Madschalson und Al-Mansuri. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, bei einem israelischen Luftangriff auf den Ort Rijak in der Bekaa-Ebene seien fünf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. 16 weitere Menschen seien verletzt worden.

Die israelische Armee hat rund 50 Geschosse gemeldet, die in der Nacht auf Mittwoch aus dem Libanon auf Nordisrael abgeschossen worden seien. "Einige Geschosse wurden abgefangen und heruntergefallene Geschosse wurden in der Gegend identifiziert", erklärte das Militär. Opfer meldete die Armee nicht. Die Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte ihrerseits, sie habe "eine große Raketensalve" auf die nordisraelische Stadt Safed abgefeuert.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ein Brief hochrangiger US-Beamter, in dem sie Israel aufforderten, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern, werde von Israel geprüft, sagte ein israelischer Beamter in Washington der Nachrichtenagentur Reuters. "Israel nimmt diese Angelegenheit ernst und beabsichtigt, die in diesem Brief geäußerten Bedenken mit unseren amerikanischen Kollegen zu besprechen", sagte er demzufolge.

Die Vereinigten Staaten hätten Israel mitgeteilt, dass sie im nächsten Monat Maßnahmen ergreifen müssen, um die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern, andernfalls drohten mögliche Beschränkungen der US-Militärhilfe, heißt es in dem Brief.

Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid spricht sich dafür aus, bei dem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran die Ölfelder des Landes ins Visier zu nehmen. "Wir sollten mit den Ölfeldern beginnen", sagte er der Jerusalem Post. Das würde der Wirtschaft der Islamischen Republik schaden, begründete er seine Forderung.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich Israel bei einem Schlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen will. Vor zwei Wochen hatten Irans Revolutionsgarden rund 200 ballistische Raketen auf den jüdischen Staat gefeuert. Israel kündigte daraufhin Vergeltung an.

Der Präsident der Weltbank, Ajay Banga, hat die Kriegsschäden durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen auf 14 bis 20 Milliarden Dollar beziffert. Die Zerstörungen durch Israels Bombardierung des Südlibanon dürften diese regionale Summe noch erhöhen, sagte Banga auf einer Veranstaltung in Washington. Der Krieg habe bisher nur relativ geringe Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt, aber eine erhebliche Ausweitung des Konflikts würde andere Länder, die einen größeren Beitrag zum globalen Wachstum leisten, einschließlich Rohstoffexporteure, mit hineinziehen.

