liveblog Krieg in Nahost ++ Israel entdeckt unterirdischen Hisbollah-Komplex ++ Stand: 15.10.2024 01:01 Uhr

Israelische Bodentruppen haben im Südlibanon ein unterirdisches Gelände der Hisbollah entdeckt. Israels Ministerpräsident Netanyahu fordert erneut, dass UN-Soldaten den Südlibanon verlassen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat seine Forderung an die UN-Friedensmission UNIFIL unterstrichen, das Gebiet vorübergehend zu verlassen, in dem das israelische Militär gegen die Schiitenmiliz Hisbollah vorgeht. "Die Hisbollah nutzt UNIFIL-Einrichtungen und Positionen als Deckung, während sie israelische Städte und Gemeinden angreift", sagte Netanyahu am Montag.

Mindestens fünf UNIFIL-Mitarbeiter sind seit Beginn der israelischen Bodenoperationen im Libanon vor zwei Wochen verletzt worden.

Der UN-Sicherheitsrat hat sich besorgt gezeigt über den Beschuss von UN-Friedenssoldaten im Libanon und seine Unterstützung für den Auftrag der UN-Mission UNIFIL unterstrichen, die Sicherheit in der Region zu unterstützen. Mehrere Angehörige der Friedenstruppe waren im Südlibanon verletzt worden. Die Erklärung des Sicherheitsrats vom Montag war die erste Stellungnahme des mächtigsten UN-Gremiums zu den eskalierenden Attacken über die sogenannte Blaue Linie hinweg, eine von den UN gezogene Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon, sowie den Beschuss von UNIFIL-Stellungen.

Israelische Bodentruppen haben im Südlibanon nach Angaben der Armee ein unterirdisches Gelände der Hisbollah entdeckt. Dieses soll als Kommandozentrale der Elitetruppe Radwan der libanesischen Miliz gedient haben, in der Waffen, Munition und Motorräder bereitstanden, wie das Militär mitteilte. Die Armee veröffentlichte ein Video, wonach in dem Komplex Schlafzimmer, eine Küche sowie Sanitäranlagen zu sehen sind.

Der unterirdische Komplex war nach Armee-Angaben so konzipiert, dass eine Radwan-Truppe dort ankommt, sich ausrüstet und dann zu Fuß oder auf Motorrädern in israelisches Territorium eindringt. Das Gelände befindet sich laut Militär unter einem zivilen Gebiet im Süden des Libanons. Die israelischen Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

