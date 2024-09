liveblog Krieg in Nahost ++ Funkgeräte laut Hersteller seit Jahren nicht mehr produziert ++ Stand: 19.09.2024 08:38 Uhr

Die im Libanon explodierten Funkgeräte werden nach Angaben des Herstellers seit zehn Jahren nicht mehr produziert. In Paris beraten westliche Diplomaten über die Lage in Nahost. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die im Libanon explodierten Funksprechgeräte werden nach Angaben des japanischen Herstellers seit zehn Jahren nicht mehr produziert. "Das IC-V82 ist ein Handfunkgerät, das von 2004 bis Oktober 2014 gebaut und exportiert wurde, unter anderem in den Nahen Osten", erklärte das Unternehmen Icom. "Die Produktion wurde vor etwa zehn Jahren eingestellt und von unserem Unternehmen nicht mehr ausgeliefert."

Medienberichten zufolge trugen die am Mittwoch explodierten Funksprechgeräte das Icom-Logo. "Die Produktion der Batterien, die zum Betrieb des Hauptgerätes notwendig sind, wurde auch eingestellt", hieß es weiter vom Unternehmen.

Icom wies zudem darauf hin, dass es keine Hologramm-Siegel oder ähnliche Schutzmaßnahmen gegen Produktfälschung an den Geräten angebracht habe. "Deshalb ist es nicht möglich festzustellen, ob die Produkte von unserer Firma ausgeliefert wurden" oder ob es sich um illegal nachgebaute Walkie-Talkies handele.

Ranghohe Diplomaten der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und Italiens treffen am Donnerstag in Paris zu Gesprächen über die Lage im Nahen Osten zusammen. Nach Diplomatenangaben aus Paris wird US-Außenminister Antony Blinken an dem Treffen in der französischen Hauptstadt teilnehmen, nachdem er zuvor bereits bei einem Besuch in Kairo die Wichtigkeit einer Feuerpause bekräftigt hatte. Den Angaben aus Paris zufolge nimmt auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) teil. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dagegen, für Deutschland werde der Politische Direktor des Auswärtigen Amtes an dem kurzfristig anberaumten Treffen teilnehmen.

Der ebenfalls teilnehmende italienische Außenminister Antonio Tajani erklärte, die Gruppe werde über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Lage im Libanon sprechen. Deneben werde der Krieg in der Ukraine Thema sein. Großbritannien bestätigte seine Teilnahme zunächst nicht.

Das höchste Gericht Israels hat die Behörden dazu aufgerufen, beim Betrieb einer umstrittenen Haftanstalt im Süden des Landes das Gesetz zu befolgen. Das Gericht erklärte, die Haftanstalt Sde Teiman müsse israelischen Gesetzen folgen, die vorschreiben, wie feindliche Kombattanten in Kriegszeiten behandelt werden müssen. Eine Schließung ordnete das Gericht jedoch nicht an. Menschenrechtsgruppen sagen, in der Einrichtung seien Palästinenser misshandelt worden. Häftlinge würden dort gefesselt und mit verbundenen Augen festgehalten und müssten in lagerhausähnlichen Strukturen unter 24-Stunden-Flutlicht in Reihen sitzen. Die Gefangenen würden unzureichend verpflegt und Misshandlungen durch israelische Soldaten seien an der Tagesordnung.

"Der Schutz der Rechtsstaatlichkeit, selbst während eines schwierigen Krieges, ist der klare Ausdruck des Unterschieds zwischen einem demokratischen Staat, der um sein Leben kämpft, und einer terroristischen Organisation, die ihn zerstören will", schrieb der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Usi Vogelman, in der Urteilsbegründung. Der israelische Staat hat erklärt, er habe die meisten Häftlinge aus der Einrichtung verlegt, seit deren Betrieb vor Gericht angefochten wurde. Die bestehende Anstalt werde vergrößert, um die Bedingungen zu verbessern. Israel hat seit Beginn des Gaza-Kriegs Tausende Palästinenser aus dem Gazastreifen geholt und in vielen Fällen ohne Anklage oder Verfahren inhaftiert, ehe sie wieder freigelassen wurden.

