Krieg in Nahost ++ Austin besorgt über Tod von US-Bürgerin ++ Stand: 11.09.2024 03:10 Uhr

US-Verteidigungsminister Austin äußert sich besorgt über die Verantwortung Israels beim Tod einer US-türkischen Aktivistin. Medien fordern vom Obersten Gericht in Israel Zugang zum Gazastreifen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die kanadische Regierung hat dutzende Waffenlieferungen nach Israel gestoppt. Außenministerin Mélanie Joly sagte, sie habe eine Überprüfung sämtlicher Verträge kanadischer Waffenlieferanten mit Israel und anderen Ländern angeordnet. "In der Folge habe ich in diesem Sommer rund 30 vorliegende Exportgenehmigungen für kanadische Unternehmen ausgesetzt", sagte die Ministerin.

Die Genehmigungen waren den Angaben zufolge erteilt worden, bevor Kanada im Januar ein Exportverbot erlassen hatte.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin äußert in einem Gespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister Joaw Gallant "ernste Besorgnis" über die Verantwortung der israelischen Streitkräfte für den Tod einer US-Bürgerin im Westjordanland. Auch US-Außenminister Antony Blinken kritisierte Israel für den Vorfall.

US-Präsident Joe Biden stufte den Erschießungstod einer türkisch-amerikanischen Aktivistin im Westjordanland in der vergangenen Woche hingegen als Unfall ein. Das sagte er zu Reportern im Weißen Haus.

Ein UN-Konvoi mit Mitarbeiter der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen ist nach Angaben der Vereinten Nationen an einem israelischen Kontrollpunkt mit Waffengewalt festgehalten worden.

Der Konvoi sei beschossen und von einem Bulldozer gerammt worden, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric. Der Vorfall vom Montag sei das "jüngste Beispiel für die inakzeptablen Gefahren und Behinderungen, denen humanitäre Helfer im Gazastreifen" durch israelische Streitkräfte ausgesetzt seien.

Die Vereinigung der Auslandspresse in Israel hat das israelische Oberste Gericht aufgefordert, Journalisten die Einreise in den Gazastreifen zu erlauben. Die FPA reichte eine neue Petition bei Gericht ein, in der Israel aufgefordert wurde, die Pressefreiheit zu wahren.

Die israelischen Behörden verwehren Journalisten seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober vergangenen Jahres den Zugang zu dem Küstengebiet. Das Oberste Gericht bestätigte dies im Januar und führte als Begründung Sicherheitsbedenken an.

Erstmals haben die Palästinenser in der UN-Vollversammlung zwischen den 193 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen Platz genommen. Beim ersten Treffen der 79. Sitzungsperiode des größten UN-Gremiums saßen palästinensische Diplomaten für den "Staat Palästina" zwischen Sri Lanka und dem Sudan.

Ein Vertreter Ägyptens nannte dies in der Sitzung einen historischen Moment. Es gab Applaus aus dem Plenum. Bislang hatten die Palästinenser in der Vollversammlung lediglich als Beobachter auf einem Platz hinter den Diplomaten der Mitgliedstaaten gesessen.

Israel hat ein Video veröffentlicht, in dem der Tunnel zu sehen sein soll, in dem sechs israelische Hamas-Geiseln getötet worden waren. Die Hamas ist laut Israels Verteidigungsminister weitgehend zerschlagen.