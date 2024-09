liveblog Krieg in Nahost ++ Viele Tote bei Luftangriff in Chan Junis ++ Stand: 10.09.2024 02:16 Uhr

Bei einem israelischen Luftangriff im südlichen Gazastreifen sind laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz mindestens 40 Menschen getötet worden. Ein festgehaltener UN-Konvoi wurde wieder freigelassen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager in Chan Junis im südlichen Gazastreifen sind nach Angaben von Sanitätern und Hamas-Medien mindestens 40 Menschen getötet worden. Die israelische Armee erklärte, sie habe ein Kommandozentrum der Hamas ins Visier genommen. Man habe "führende Hamas-Terroristen angegriffen, die in einem Kommando- und Kontrollzentrum innerhalb der humanitären Zone in Chan Junis operierten".

Anwohnende und Sanitäter berichten, dass das Zeltlager im Al-Mawasi-Gebiet, das als humanitäre Zone ausgewiesen ist, von mindestens vier Raketen getroffen wurde. Das Lager ist überfüllt mit vertriebenen Palästinensern. Der Zivilschutz berichtet, dass mindestens 20 Zelte in Brand geraten sind und die Raketen Krater von bis zu neun Metern Tiefe verursacht haben.

Ein Konvoi der Vereinten Nationen (UN) ist im Gazastreifen nach mehr als acht Stunden von Israel wieder freigelassen worden. "Der Konvoi wurde kurz nach dem Checkpoint Wadi Gaza unter Androhung der Verhaftung des UN-Personals gestoppt", schrieb Philippe Lazzarini, Chef des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), auf dem Kurznachrichtendienst X. Bulldozer hätten dabei erhebliche Schäden an den gepanzerten Fahrzeugen der UN verursacht.

Das israelische Militär erklärte, der Konvoi sei angehalten worden, weil man Informationen erhalten habe, dass sich "palästinensische Verdächtige" an Bord befänden, die man verhören wolle. Frühere Berichte, der Konvoi habe Polio-Impfstoffe für Kinder in Gaza geladen, werden vom israelischen Militär dementiert. Ziel des Konvois sei vielmehr der Austausch von UN-Personal gewesen. Lazzarini bestritt die Darstellung Israels. Der Konvoi sei unterwegs gewesen, um die Impfkampagne in Gaza-Stadt und im Norden des Gazastreifens zu beginnen.

Das israelische Militär hat einen UN-Konvoi im Norden des Gazastreifens angehalten - wegen "verdächtiger" Personen an Bord. Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Türk drängt auf ein baldiges Kriegsende in Gaza.