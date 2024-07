liveblog Krieg in Nahost ++ Armeechef: In Rafah 900 Terroristen getötet ++ Stand: 03.07.2024 06:28 Uhr

Israels Armee hat in Rafah im Gazastreifen nach eigenen Angaben mehr als 900 Terroristen getötet. Die Hisbollah hat einen Waffenstillstand in Gaza als Bedingung für ein Ende der Angriffe auf Israel genannt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat einen Waffenstillstand im Gazakrieg als den einzig sicheren Weg zu einer vollständigen Waffenruhe an der israelisch-libanesischen Grenze erklärt. Die Hisbollah unterhalte eine Unterstützungsfront für die mit ihr verbündete Hamas im Gazastreifen, sagte Hisbollah-Vize Scheich Naim Kassem in einem Interview der Nachrichtenagentur AP. "Wenn der Krieg gestoppt wird, wird es diese militärische Unterstützung nicht mehr geben", sagte er.

Im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge vier Palästinenser bei einem israelischen Angriff getötet worden. Der Angriff habe sich gegen die Flüchtlingssiedlung Nur Schams nahe der Stadt Tulkarm im Nordwesten gerichtet, erklärte das Gesundheitsministerium der palästinensischen Autonomiebehörde. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, bei den Toten handele es sich um Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist eine neunköpfige palästinensische Familie getötet worden. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben des Al-Aksa-Märtyrerkrankenhauses um das 62-jährige Familienoberhaupt, dessen Frau, Sohn und Schwiegertochter, vier Enkelkinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren, sowie eine weitere Angehörige. Ein weiterer Mann und dessen fünfjähriger Sohn wurden ebenfalls getötet. Außerdem gab es zehn Verletzte, darunter Kinder.

Eine Verwandte sagte der Nachrichtenagentur AP, die Familie sei am Montag aus Chan Yunis geflohen, nachdem Israel dort eine Evakuierung angeordnet hatte. Insgesamt seien 15 Angehörige bei ihr in Deir al-Balah, das nördlich von Chan Yunis liegt, angekommen. Ihr Haus stehe in einem von Israel im Mai zu einer humanitären Zone erklärten Gebiet. Nach dem Angriff am Dienstagnachmittag war ein ganzes Stockwerk ausgebrannt, wie ein Video der AP zeigt. "Fast alle Bewohner wurden getötet, nur zwei oder drei überlebten", so die Verwandte. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Angriff. Es hatte die Menschen im Ostteil von Chan Yunis am Montag aufgefordert, die Gegend zu verlassen.

Israels Armeechef Herzi Halevi rechnet mit einer langen Schlacht gegen die islamistische Hamas. Es sei eine lange Schlacht, aber mit "Entschlossenheit und Ausdauer" werde Israel seine Aufgaben erfüllen, sagte Halevi vor Truppen. "Mehr als 900 Terroristen" seien bei Kämpfen in der Region Rafah im Süden des Gazastreifens getötet worden.

Zuvor hatte die "New York Times" unter Berufung auf israelische Sicherheitskreise berichtet, dass hochrangige Generäle eine Waffenruhe als als besten Weg ansehen würden, um die Freilassung verbleibender Geiseln zu erreichen - auch wenn dies bedeute, nicht alle Kriegsziele zu erreichen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu trat dem jedoch entgegen. "Ich bin hier, um unmissverständlich klarzumachen: Das wird nicht passieren", so der Premierminister. Der Krieg werde enden, "wenn Israel alle seine Ziele erreicht hat, einschließlich der Zerstörung der Hamas und der Freilassung aller unserer Geiseln". Die Armee verfüge über alle Mittel, um die Ziele im Gazastreifen zu erreichen.

Laut UN sind im Gazastreifen fast zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Im Süden des Libanon ist nach libanesischen Angaben ein Zivilist bei einem israelischen Luftangriff getötet worden.