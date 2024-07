liveblog Krieg in Nahost ++ Hamas-Opfer reichen in USA Klage ein ++ Stand: 02.07.2024 08:00 Uhr

Angehörige der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel haben den Iran, Syrien und Nordkorea wegen deren angeblicher Unterstützung der Terrororganisation verklagt. Die Zahl der Toten im Gazastreifen ist auf 37.877 gestiegen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigste Etappe im Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen könnte nach den Worten von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bald vorbei sein. "Wir bewegen uns auf das Ende der Phase der Zerschlagung der Terrorarmee der Hamas zu", sagte er in Jerusalem bei einem Empfang für Kadetten der Nationalen Verteidigungsakademie. "Wir werden damit fortfahren, ihre Überreste zu bekämpfen."

Netanyahu hatte zuvor mit Mitgliedern der Gaza-Division gesprochen, die derzeit Soldaten in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens im Einsatz hat. Er habe dort "sehr beträchtliche Fortschritte" gesehen, sagte er. Die Offensive an der Grenze zu Ägypten gilt der Zerschlagung der letzten größeren Kampfverbände der Hamas. In Form von kleineren Trupps bleibt die islamistische Miliz allerdings weiterhin militärisch aktiv.

Die Worte des israelischen Regierungschefs deuten darauf hin, dass die große Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen bald enden könnte.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer durch die anhaltenden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen ist nach Angaben der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden auf 37.877 gestiegen. Darüber hinaus seien seit Oktober 2023 mehr als 86.900 Menschen verwundet worden. In den vergangenen 24 Stunden habe die israelische Armee nach Angaben der Behörden 43 Menschen getötet und 111 weitere verwundet.

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gaben am Sonntag eine Erklärung ab, wonach die israelische Armee weiterhin Militäroperationen in Gaza-Stadt, Rafah und einigen anderen Gebieten durchführte und dabei mehrere militante Palästinenser tötete. In einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung teilte das Gesundheitsministerium des Gazastreifens mit, dass die verbleibenden Krankenhäuser, medizinischen Zentren und Sauerstoffstationen im Gazastreifen innerhalb von 48 Stunden ihren Betrieb einstellen werden, da der für den Betrieb der Generatoren benötigte Treibstoff bald aufgebraucht sein werde.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Angehörige der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel im vergangenen Oktober haben in den USA mehrere Drittstaaten wegen deren angeblicher Unterstützung der Terrororganisation verklagt. Der Iran, Syrien und Nordkorea hätten die Hamas mit Waffen, Geld und Ausbildung überhaupt erst in die Lage versetzt, das Massaker mit Hunderten Toten zu verüben, hieß es in der von der Menschenrechtsorganisation Anti-Defamation League vor einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage im Namen von 125 Opfern und deren Familien. Die Kläger fordern eine Entschädigung in Höhe von mindestens vier Milliarden US-Dollar (3,7 Milliarden Euro) für die Entführung und Ermordung ihrer Angehörigen.

"Wir wollen Gerechtigkeit für unsere und andere Familien, die Opfer dieser schrecklichen Tat wurden. Deshalb haben wir uns der Zivilklage angeschlossen", sagte Nahar Neta, dessen Mutter bei dem Massaker getötet wurde. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnten die Familien aus einem vom US-Kongress aufgesetzten Fonds für Terroropfer entschädigt werden. Das Geld stammt aus beschlagnahmtem Vermögen und Strafzahlungen etwa von Unternehmern, die illegale Geschäfte mit Staaten gemacht haben, die als Terror-Unterstützer eingestuft und sanktioniert worden sind.

Die israelische Armee hat Zivilisten aufgerufen, den östlichen Teil der Stadt Chan Yunis im Gazastreifen zu verlassen. Die Lufthansa-Gruppe stellt Nachtflüge von und nach Libanons Hauptstadt Beirut vorübergehend ein.