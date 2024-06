liveblog Krieg in Nahost ++ Israel tötet Hisbollah-Kommandeur ++ Stand: 12.06.2024 07:34 Uhr

Israel hat einen hochrangigen Kommandeur der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon getötet. US-Außenminister Blinken ruft die Hamas auf, dem Waffenruhe-Vorschlag zuzustimmen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israel tötet hochrangigen Hisbollah-Kommandeur

US-Außenminister Antony Blinken rief die Hamas dazu auf, dem Waffenruhe-Vorschlag zuzustimmen. "Es gibt nur eine Sache, die dem Zustandekommen dieses Abkommens im Wege steht, und das ist die Hamas", sagte er in Jordanien auf einer Regierungskonferenz zur Lage im Gazastreifen. "Deshalb ist meine erste und wichtigste Botschaft an jede Regierung, an jede multilaterale Institution, an jede humanitäre Organisation, die das große Leid in Gaza lindern will: Bringt die Hamas dazu, das Abkommen anzunehmen. Drängt sie öffentlich. Drängt sie privat."

Bei einem israelischen Militäreinsatz nahe Dschenin im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah mindestens sechs Menschen getötet worden. Laut Darstellung des israelischen Militärs hatte eine Spezialeinheit eine Razzia im Ort Kafr Dan nördlich von Dschenin durchgeführt. Bewaffnete Palästinenser nahmen die Soldaten demnach unter Feuer, das die Truppen erwiderten. Während des Einsatzes hätten die Soldaten ein Gebäude umstellt, das nach Armee-Angaben von Terroristen genutzt wurde. In dem Gebäude und dessen Umfeld kam es demnach zum Schusswechsel. Zahlreiche Waffen und Sprengstoff seien dort gefunden worden.

Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon ist nach Angaben der Hisbollah-Miliz am Dienstag ein hochrangiger Kommandant der vom Iran unterstützten radikalislamischen Gruppe getötet worden. Die Hisbollah benannte den Kommandanten als Sami Abdallah, genannt Abu Taleb.

Aus libanesischen Militärkreisen verlautete, dass es sich bei dem Mann um das wichtigste seit Beginn des Gazakriegs getötete Hisbollah-Mitglied handele. Demnach traf der israelische Angriff einen etwa 15 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernten Ort.

Die Reaktion der Terrororganisation Hamas auf einen Waffenstillstandsvorschlag im Gazastreifen ebnet nach Ansicht des Hamas-Politbüromitglieds Issat El-Reschik einen "breiten Weg" für eine Einigung. Die Reaktion der Bewegung sei "verantwortungsvoll, ernsthaft und positiv", teilte der im Exil lebende Hamas-Vertreter mit.

Zuvor hatte die Hamas nach Angaben eines israelischen Vertreters den Vorschlag von Präsident Biden zur Freilassung der Geiseln faktisch abgelehnt: "Sie haben alle zentralen und wichtigsten Parameter geändert", sagte der Insider, der namentlich nicht genannt werden wollte. Die Hamas und der Islamische Dschihad hatten sich zu einer "positiven" Vereinbarung über einen Waffenstillstand bereit erklärt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Israel hat Insidern zufolge einen Kommandeur der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon getötet. Der Kommandeur habe eine ähnlich wichtige Rolle innerhalb der Hisbollah gespielt wie der im Januar bei einem israelischen Angriff getötete Wissam Tawil, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt seien bei dem Angriff vier Menschen ums Leben gekommen. Die Informationen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

US-Außenminister Blinken hat eine Aufstockung der Palästinenserhilfen um 404 Millionen Dollar angekündigt. UN-Generalsekretär Guterres fordert ein Ende des "Blutbads" im Gazastreifen. Die Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.