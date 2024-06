Reaktion der Terrororganisation Hamas will Änderungen an Plan für Waffenruhe Stand: 12.06.2024 08:52 Uhr

Tagelang war offen, wie die Hamas auf den US-Vorschlag für eine Waffenruhe reagieren würde. In ihrer Antwort pocht die Terrororganisation offenbar auf zahlreiche Änderungen. Aus Israel heißt es, dies käme einer Ablehnung gleich.

Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt. Die gemeinsame Antwort der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad komme allerdings einer Ablehnung gleich, sagte ein israelischer Offizieller in den israelischen Medien, der anonym bleiben möchte.

Ihm zufolge habe die Hamas die wichtigsten Eckpunkte des Vorschlags der USA für eine Waffenruhe und für die Freilassung der Geiseln verändert. Ein weiterer nicht genannter Offizieller bestätigte, die Hamas habe einen neuen Zeitplan für eine dauerhafte Waffenruhe mit Israel vorgelegt sowie für den Truppenabzug aus Gaza inklusive Rafah.

Hamas: Zu Vereinbarung bereit

Der arabische Sender Al Jazeera meldet, wichtig sei der Hamas der Rückzug der Truppen vom Grenzübergang Rafah sowie aus der Pufferzone zwischen Ägypten und Gaza.

Während die israelischen Medien von einer Ablehnung sprechen, sagte ein Mitglied des politischen Büros der Hamas, die Antwort sei verantwortungsvoll, ernsthaft und positiv. Jetzt sei Israel am Zug.

In einer kurzen Pressemitteilung der Terrororganisationen heißt es: Die Antwort stelle die Interessen des palästinensischen Volkes in den Vordergrund. Gleichzeitig erklären sich Hamas und Islamischer Dschihad in positiver Weise bereit, eine Vereinbarung zu erreichen, die den Krieg beendet, heißt es weiter.

Ägypten will Verhandlungen fortsetzen

Vermittler, die USA und Israel sind noch dabei, den Text auszuwerten. Aus Ägypten hieß es, man werde die Verhandlungsbemühungen so lange fortsetzen, bis eine Vereinbarung erreicht ist.