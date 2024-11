liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Iran plant laut Medienbericht Angriff auf Israel ++ Stand: 01.11.2024 07:11 Uhr

Einem Medienbericht zufolge will der Iran auf den jüngsten israelischen Angriff reagieren. Die israelische Armee hat in der Nacht Ziele im Süden Beiruts angegriffen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Das israelische Militär weist in einer Erklärung jegliche Verantwortung für die Beschädigung des Gebäudes der UN-Hilfsorganisation UNRWA zurück. "Die Behauptung, die UNRWA-Büros in Nur Shams seien von IDF-Soldaten zerstört worden, ist falsch", hieß es in der Erklärung, die sich auf die israelischen Streitkräfte bezog. "Terroristen haben in der Nähe der UNRWA-Büros Sprengstoff deponiert, der dann in einem Versuch, IDF-Soldaten zu schädigen, zur Explosion gebracht wurde. Die Sprengsätze haben wahrscheinlich Schäden an dem Gebäude verursacht", hieß es in der Erklärung der IDF.

UNRWA-Chef Philippe Lazzarini hatte zuvor behauptet, Israels Armee habe das Büro mit Bulldozern beschädigt und das Gebäude unbenutzbar gemacht.

Die USA kritisieren Israel für eine zu kurzfristige Verlängerung der Ausnahmeregelung für die Zusammenarbeit israelischer und palästinensischer Banken. Zuvor hieß es aus dem israelischen Finanzministerium, man werde sie für einen weiteren Monat unterzeichnen, nachdem das Kabinett zugestimmt habe.

US-Außenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen zufolge droht dadurch eine weitere Krise bis zum 30. November. Die Unsicherheit für internationale Banken, israelische Unternehmen, die im Westjordanland tätig seien, und vor allem für die Palästinenser werde dadurch vergrößert. Sie fordern von Israel, die Bankbeziehungen für mindestens ein Jahr zu verlängern.

Das Pentagon bestätigt ein Telefongespräch zwischen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant über Möglichkeiten zur regionalen Deeskalation. Dabei soll Austin Israels nächste Schritte angesprochen haben, "um die katastrophalen humanitären Bedingungen" im Gazastreifen sowie die Aussichten auf eine Geiselbefreiung und ein Waffenstillstandsabkommen zu verbessern.

Nach dem israelischen Angriff auf den Iran plant die Regierung in Teheran Medienberichten zufolge bereits einen erneuten Gegenschlag. Ein Angriff mit Drohnen und ballistischen Raketen könnte vom Irak aus gestartet werden, berichtete die US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf israelische Quellen.

Demnach gehen die israelischen Geheimdienste davon aus, dass die Attacke möglicherweise noch vor der US-Wahl am kommenden Dienstag erfolgen könnte.

Die israelische Armee hat erstmals seit knapp einer Woche wieder die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angriffen. Mindestens elf Luftangriffe trafen den Stadtteil Dahieh, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Eine Reporterin der Nachrichtenagentur dpa berichtete von schwarzen Rauchsäulen, die über dem Gebiet aufstiegen. Die Explosionen seien in weiten Teilen der Hauptstadt zu hören gewesen.

Im nahen Bezirk Libanonberg wurde den Angaben zufolge eine Wohnung von einer israelischen Drohne getroffen. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet worden, darunter ein Mitglied der Hisbollah-Terrormiliz. Wenige Stunden zuvor hatte das israelische Militär Angriffe auf Einrichtungen der Hisbollah in den südlichen Vororten von Beirut angekündigt. Die Streitkräfte veröffentlichten zwei Karten mit den Zielen und riefen die Bewohner dazu auf, mindestens 500 Meter Abstand zu den Gebäuden zu halten.

