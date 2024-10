liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Tote bei israelischem Einsatz im Westjordanland ++ Stand: 31.10.2024 09:57 Uhr

Bei einem israelischen Einsatz im Westjordanland hat es Tote gegeben. Laut palästinensischen Medienberichten sollen Hamas-Mitglieder darunter sein. Israel meldet nächtlichen Beschuss durch die Hisbollah. Die Entwicklungen im Liveblog.

Luftalarm im Norden Israels ausgelöst

Libanon meldet 19 Todesopfer im Osten des Landes

Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden. Bei einem von ihnen handelte es sich nach palästinensischen Medienberichten um ein führendes Mitglied des bewaffneten Hamas-Arms in Tulkarem. Zwei weitere Männer seien bei einem Drohnenangriff getötet worden. Die israelische Armee sprach von einem Anti-Terror-Einsatz in der Region.

Ein Flüchtlingsviertel bei Tulkarem gilt als Hochburg militanter Palästinenser im Westjordanland.

Im Norden Israels wurde in der Nacht erneut Luftalarm ausgelöst, wie das israelische Militär mitteilte. Eine aus dem Libanon angeflogene Drohne sei erfolgreich abgefangen worden, eine Reihe anderer Geschosse in offenem Gelände eingeschlagen. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden machte das Militär nicht.

In Israel wird heute der US-Gesandte für den Nahen Osten, Amos Hochststein, zu Gesprächen erwartet. Laut israelischen Medien soll auch der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, an den Beratungen teilnehmen. Hochstein war gestern bereits mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Nadschib Mikati zusammengekommen. Dieser hatte nach dem Treffen die Hoffnung auf eine zeitnahe Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel geäußert.

Bei israelischen Angriffen im Osten des Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens 19 Menschen getötet worden. Die Angriffe hätten sich in zwei Gegenden in der Region Baalbek ereignet, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium. Das israelische Militär erklärte, es habe "Kommando- und Kontrollzentren sowie terroristische Infrastruktur" der Hisbollah-Miliz in den Gebieten Baalbek und Nabatijeh angegriffen. Nabatijeh liegt im Süden des Libanon.

