liveblog Krieg in Nahost ++ Guterres protestiert gegen UNRWA-Verbot ++ Stand: 30.10.2024 05:32 Uhr

Das Arbeitsverbot für das Palästinenserhilfswerk UNRWA ruft auch UN-Generalsekretär Guterres auf den Plan. Israel hat nach eigenen Angaben in einer Schutzzone im Gazastreifen Terroristen attackiert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben islamistische Terroristen in einer humanitären Schutzzone im Gazastreifen attackiert. Wie das israelische Militär bekanntgab, seien Mitglieder der Hamas und des Islamischen Dschihad während "terroristischer Aktivitäten" in der Stadt Chan Yunis im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens angegriffen worden. Das Militär sprach von einem "präzisen Angriff", vor dem "seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern". Angaben zu möglichen Opfern machte die Armee nicht. Ihre Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das Arbeitsverbot der Palästinenserorganisation UNRWA in Israel ist von den Vetomächten der Vereinten Naionen kritisiert worden. Die USA seien "über diese Gesetzgebung zutiefst beunruhigt", sagte der Außenministeriumssprecher Matthew Miller in Washington. Chinas UN-Botschafter Fu Cong verurteilte sie im UN-Sicherheitsrat "aufs Schärfste". Die Schließung des Hilfswerks wäre eine "Kollektivbestrafung von Millionen palästinensischer Flüchtlinge", sagte er.

Russlands Botschafter Wassili Nebensja warnte vor einem endgültigen Aus des Hilfswerks: "Wir unterstützen die Aussage des UN-Generalsekretärs, wonach UNRWA unersetzlich ist und es heute keine Alternative dazu gibt."

Die Zahl der Toten bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen ist palästinensischen Angaben zufolge auf 88 angestiegen. In der Stadt Bait Lahiya nahe der israelischen Grenze sei am Dienstag ein fünfstöckiges Haus getroffen worden, was mindestens 70 Menschen das Leben gekostet habe, teilte das Gesundheitsministerium mit, das von der Terrororganisation Hamas kontrolliert wird. Mehr als die Hälfte der Todesopfer seien Frauen und Kinder, erklärte das Gesundheitsministerium. Weitere 23 Menschen würden vermisst. Bei einem zweiten Angriff in der Stadt habe es mindestens 18 Tote gegeben. Der Direktor des nahe gelegenen Kamal-Adwan-Krankenhauses, Hossam Abu Safija, sagte, zahlreiche Verwundete seien in die Klinik gebracht worden. Die israelischen Streitkräfte hatten am Wochenende in dem Krankenhaus Dutzende Mitarbeiter festgenommen.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sprach von einem "schrecklichen Vorfall" in Bait Lahiya. Er sagte, Israels Feldzug gegen die Hamas habe dafür gesorgt, dass sich ein Angriff wie der vom 7. Oktober 2023, der den Krieg im Gazastreifen auslöste, nicht wiederholen dürfe. Der Weg sei aber "mit einem hohen Preis für die Zivilbevölkerung" verbunden.

Das israelische Militär erklärte, es untersuche den ersten Angriff in Bait Lahiya. Zu dem zweiten äußerte es sich bislang nicht.

UN-Generalsekretär António Guterres hat in einem Brief an den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu gegen ein neues Gesetz protestiert, mit dem das UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Israel verboten wird. "Ich appelliere an Sie und die israelische Regierung", die womöglich "verheerenden Folgen zu verhindern und dem UNRWA zu erlauben, seine Aktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, im Einklang mit seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen fortzusetzen", schrieb Guterres in dem Brief.

Das am Montag vom israelischen Parlament verabschiedete Gesetz sieht vor, die Aktivitäten des UNRWA in Israel zu verbieten, einschließlich im 1967 von Israel besetzten Ost-Jerusalem. Es verhindert auch die Kommunikation und Koordination des UNRWAs mit israelischen Behörden, was das Ende der Arbeit des Hilfswerks im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland bedeuten könnte.

