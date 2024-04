liveblog Krieg in Nahost ++ Israel: Hilfsgüter-Stau hinter Grenzübergang ++ Stand: 12.04.2024 05:34 Uhr

Im Gazastreifen hat sich laut Israel der Inhalt von etwa 600 Lkw mit Hilfsgütern aufgestaut. Aus Sorge vor einem iranischen Angriff auf Israel hat US-Außenminister Blinken mit mehreren Amtskollegen telefoniert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Vor dem Hintergrund massiver iranischer Drohungen ist ein hochrangiger US-General zu Sicherheitsgesprächen nach Israel gereist. Der Kommandeur des für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos Central Command (Centcom), Erik Kukilla sei vor Ort, um sich mit der israelischen Armeeführung zu treffen, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder. Zudem sollten "die aktuellen Sicherheitsbedrohungen in der Region" Thema sein. Die ursprünglich für einen anderen Zeitpunkt geplante Reise sei "aufgrund der jüngsten Entwicklungen" vorverlegt worden, hieß es.

Angesichts der Drohungen des Iran gegen Israel hat die Lufthansa die Aussetzung geplanter Flüge in und aus der iranischen Hauptstadt Teheran verlängert. Die Lufthansa hatte bereits am vergangenen Samstag bekannt gegeben, ihre Flüge bis Donnerstag auszusetzen und erklärt: "Wir beobachten permanent die Lage im Nahen Osten und stehen im engen Kontakt mit den Behörden."

Mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen haben in einem offenen Brief dazu aufgerufen, sofort alle Waffentransfers an Israel und bewaffnete Palästinensergruppen zu stoppen. In dem Brief wird eine sofortige Waffenruhe gefordert. Zudem werden "alle Staaten aufgerufen, den Transfer von Waffen zu stoppen, die für Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte eingesetzt werden können".

Der UN-Sicherheitsrat müsse seine Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit wahrnehmen, heißt es weiter. Dafür müsse er Maßnahmen ergreifen, um den Transfer von Waffen an die israelische Regierung und an bewaffnete Palästinensergruppen zu stoppen. Mehr als 250 Organisationen haben sich dem offenen Brief angeschlossen, darunter Amnesty International, Save the Children, Oxfam und Caritas International.

Israel wird einen möglichen Angriff Irans auf sein Hoheitsgebiet nach Aussagen des Verteidigungsministers nicht unbeantwortet lassen. "Ein direkter iranischer Angriff wird eine angemessene israelische Antwort gegen den Iran erfordern", sagte der israelische Verteidigungsminister Joav Galant in einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin, wie die israelische Regierung bekannt gab.

Es war bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Verteidigungsminister beider verbündeter Staaten miteinander telefonierten. Sie hätten die Bereitschaft für einen iranischen Angriff auf den Staat Israel erörtert, "der zu einer regionalen Eskalation führen könnte", hieß es weiter. Galant habe die Vorbereitungen Israels für diesen Fall erläutert und betont, dass der Staat Israel einen iranischen Angriff auf sein Hoheitsgebiet nicht dulden werde, hieß es.

Das Schicksal der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln kann nach Darstellung eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas nur während einer Waffenruhe geklärt werden. Teil der Verhandlungen sei es, ein Abkommen über eine Feuerpause zu erreichen, "um genügend Zeit und Sicherheit zu haben, um endgültige und genauere Daten über die gefangenen Israelis zu sammeln", sagte Basem Naim, Mitglied des Politbüros der Hamas, in einer auf Telegram verbreiteten Stellungnahme.

Die Entführten befänden sich an verschiedenen Orten im umkämpften Gazastreifen und in der Hand von verschiedenen Gruppen. Einige von ihnen lägen auch zusammen mit getöteten Palästinensern "unter den Trümmern", hieß es. "Wir verhandeln, um schwere Ausrüstung für diesen Zweck zu bekommen", sagte der Hamas-Funktionär.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Angesichts angedrohter iranischer Vergeltungsangriffe auf Israel haben die USA aus Sicherheitsgründen die Bewegungsfreiheit ihres dortigen diplomatischen Personals eingeschränkt. "Aus Gründen der Vorsicht ist es US-Regierungsangestellten und ihren Familienmitgliedern bis auf weiteres untersagt, sich außerhalb der Gebiete von Tel Aviv, Jerusalem und Beerscheva zu bewegen", hieß es in einer Mitteilung der Botschaft in Jerusalem. Regierungsmitarbeitern sei es jedoch erlaubt, "für persönliche Reisen zwischen diesen drei Zonen zu pendeln".

Einen konkreten Grund nannte die Botschaft zwar zunächst nicht. Weiter hieß es aber, das Sicherheitsumfeld bleibe "komplex" und könne sich "je nach politischer Lage und jüngsten Ereignissen schnell ändern".

Tausende ultraorthodoxe Männer haben am Donnerstag in Jerusalem gegen eine Gerichtsentscheidung protestiert, die ihrer Befreiung vom obligatorischen Militärdienst ein Ende setzen könnte. Sie trugen Schilder mit der Aufschrift: "Ins Gefängnis, nicht ins Militär", während sie sich vor dem israelischen Einberufungsbüro für das Militär versammelten. Es kam zu Handgemengen zwischen einigen der Demonstranten und der Polizei.

Der Oberste Gerichtshof des Landes hatte im März angeordnet, dass der Besuch religiöser Seminare - sogenannter Jeschiwas - ultraorthodoxen Juden im wehrfähigen Alter nicht länger von der Regierung finanziert wird. Die Entscheidung könnte weitreichende Konsequenzen für die Regierung und Zehntausende Männer haben, die sich weigern, im Militär Dienst zu tun.

Israel hat ultraorthodoxen Männern seit Langem Ausnahmen vom Militärdienst eingeräumt. Die meisten jüdischen Männer müssen fast drei Jahre im Militär dienen, gefolgt von Jahren mit Reservistenpflichten. Für Frauen sind zwei Jahre Grundwehrdienst vorgeschrieben.

Angesichts eines möglichen iranischen Vergeltungsangriffs auf Israel hat US-Außenminister Antony Blinken seine Kollegen in China, der Türkei und Saudi-Arabien dazu aufgerufen, den Iran von einer Eskalation abzuhalten. Eine Reihe von Telefonaten hätten in den vergangenen 24 Stunden stattgefunden, teilte der Ministeriumssprecher Matthew Miller in Washington mit. Ähnliche Gespräche würden mit europäischen Verbündeten und Partnern geführt. Miller verdeutlichte: "Eine Eskalation liegt nicht im Interesse des Irans. Sie liegt nicht im Interesse der Region. Und sie liegt nicht im Interesse der Welt."

Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus, bei dem zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden, haben die Drohungen mit Vergeltung aus Teheran zugenommen. Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen und Israel müsse bestraft werden, sagte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Mittwoch.

Ein Antrag der Palästinenser auf Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen hat nach Angaben von Maltas UN-Botschafterin Vanessa Frazier im UN-Sicherheitsrat keine Einigung erzielt. Es habe "keinen Konsens" unter den Mitgliedern des höchsten UN-Gremiums über den Antrag zur Aufnahme der Palästinenser gegeben, sagte Frazier nach einer nichtöffentlichen Sitzung am Donnerstag. "Die Mehrheit war jedoch ganz klar dafür, die Mitgliedschaft voranzutreiben."

Im Gazastreifen hat sich nach Angaben der israelischen Behörden in der vergangenen Woche der Inhalt von etwa 600 Lastwagen mit Hilfsgütern aufgestaut. In den vergangenen Tagen sei die Menge der Hilfslieferung in den abgeriegelten Küstenstreifen über die Grenzübergänge Kerem Schalom und Nitzana erheblich erhöht worden, teilte die für Kontakte mit den Palästinensern und humanitäre Hilfe zuständige israelische Cogat-Behörde mit. Allerdings gingen die Abholung und Verteilung der Hilfsgüter durch die UN-Organisationen nur schleppend voran, sodass Israel keine weitere Hilfe liefern könne.

Auf der Online-Plattform X teilte die Cogat-Behörde Fotos, die große Mengen an Hilfsgütern auf der anderen Seite des Grenzübergangs Kerem Schalom im Gazastreifen zeigen sollen. Grund für den Stau ist nach Cogat-Angaben der Mangel an logistischen Kapazitäten und Arbeitskräften vonseiten der UN-Organisationen. Die Behörde kann nach eigenen Angaben keine weiteren Hilfsgüter nach Gaza liefern, wenn die vorhandenen Lieferungen nicht von den Hilfsorganisationen abgeholt würden.

James McGoldrick, UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Jerusalem, sagte dem US-Sender CNN, es gebe zahlreiche logistische Komplikationen und es dauere, diese zu lösen. Außerdem machten die von Israel verhängten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit innerhalb des Gazastreifens die Dinge komplizierter.

Deutschland hat Holocaust-Überlebenden in Israel 25 Millionen Euro als Solidaritätszahlung versprochen. Eine wichtige Wasserleitung im Gazastreifen ist laut Israel repariert worden. Die Entwicklungen zum Nachlesen.