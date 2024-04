liveblog Krieg in Nahost ++ Lufthansa setzt Flüge nach Teheran aus ++ Stand: 11.04.2024 06:56 Uhr

Wegen der Spannungen in Nahost hat die Lufthansa Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran gestrichen. US-Außenminister Blinken versicherte dem israelischen Verteidigungsminister die Solidarität der USA. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge elf Drohnen der vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Miliz abgeschossen. Wie das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) im Onlinedienst X mitteilte, wurden die Drohnen im Laufe des Vortags abgeschossen. Sie hätten eine "unmittelbare Bedrohung" für Schiffe der USA, ihrer Partner und Handelsschiffe in der Region dargestellt. Die Huthi-Miliz hatte zuvor erklärt, zwei israelische Schiffe, ein US-Handels- und ein US-Kriegsschiff ins Visier genommen zu haben.

Die Lufthansa hat angesichts der Spannungen in Nahost Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran gestrichen. "Aufgrund der gegenwärtigen Lage im Nahen Osten hat sich Lufthansa nach sorgfältiger Evaluierung dazu entschieden, die Flüge von und nach Teheran bis voraussichtlich Donnerstag, den 11. April 2024, auszusetzen", teilte das Unternehmen am Mittwochabend auf Anfrage mit.

"Wir beobachten permanent die Lage im Nahen Osten und stehen im engen Kontakt mit den Behörden", hieß es weiter. "Die Sicherheit unserer Gäste und Crewmitglieder hat für Lufthansa oberste Priorität." Zuletzt hatte es nach einem Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude in Damaskus in der vergangenen Woche, der Israel zugeschrieben wird, zunehmende Drohungen aus dem Iran gegen Israel gegeben.

Die USA versichern Israel ihre Solidarität. US-Außenminister Antony Blinken habe dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant in einem Telefonat gesagt, dass die USA bei einer Bedrohung durch den Iran an der Seite Israels stünden, teilt das US-Außenministerium mit. Blinken und Gallant hätten zudem über die laufenden Bemühungen zur Freilassung der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gesprochen.

Die iranische Nachrichtenagentur "Mehr" hat einen Bericht über die Schließung des Luftraums über der Hauptstadt Teheran gelöscht. In einer neuen Meldung dementierte die halbstaatliche Agentur, einen solchen Bericht veröffentlicht zu haben.

In der ursprünglichen Meldung auf der Plattform X hieß es unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, dass der Luftraum über Teheran ab 22.30 Uhr (MESZ) am Mittwoch wegen militärischer Übungen geschlossen werde. Zuvor hatten Iran und Israel einander mit Angriffen gedroht.

