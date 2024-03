liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Macron fordert sofortigen Waffenstillstand ++ Stand: 01.03.2024 07:57 Uhr

Frankreichs Präsident Macron hat Israel für den tödlichen Vorfall in Gaza verurteilt und einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Das US-Militär hat Raketen über dem Roten Meer abgeschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Macron fordert sofortigen Waffenstillstand

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich erschüttert über die tödliche Katastrophe bei der Ankunft eines Hilfsgüterkonvois im Gazastreifen gezeigt. "Ich bin entsetzt über die Nachricht von einem weiteren Blutbad unter der Zivilbevölkerung in Gaza, die verzweifelt auf humanitäre Hilfe wartet", schrieb Borrell auf der Plattform X. Diese Todesfälle seien "völlig inakzeptabel". Den Menschen die Nahrungsmittelhilfe vorzuenthalten, seien ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Eine ausdrückliche Schuldzuweisung nahm Borrell in dem Beitrag nicht vor.

Führende Vertreter von drei Dutzend Nachrichtenredaktionen auf der ganzen Welt haben in einem offenen Brief ihre Solidarität mit den Journalisten im Gazastreifen bekundet. Das vom Komitee zum Schutz von Journalisten initiierte Schreiben forderte Sicherheit und Freiheit für Berichterstatter in dem Kriegsgebiet.

"Wir hielten es für wichtig, zu zeigen, dass die internationale Journalistengemeinschaft solidarisch mit unseren palästinensischen Kollegen ist", sagte Jodie Ginsberg, die Geschäftsführerin des Komitees. "Angriffe auf Journalisten sind auch Angriffe auf die Wahrheit", hieß es in dem Brief.

Der französische Präsident Emanuel Macron fordert einen sofortigen Waffenstillstand. "Ich bin zutiefst empört über die Bilder aus dem Gazastreifen, wo Zivilisten von israelischen Soldaten angegriffen wurden. Ich verurteile diese Schießereien aufs Schärfste und fordere Wahrheit, Gerechtigkeit und die Einhaltung des internationalen Rechts", schrieb Macron in einem Beitrag auf der Plattform X.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben sechs mobile Anti-Schiffs-Raketen und eine Drohne über dem Roten Meer abgeschossen. Dem US-Zentralkommando teilte über die Plattform X mit, dass es sich um eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und die Schiffe der US-Marine in der Region gehandelt habe.